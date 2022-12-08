«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу

Несколько организаций Нижнего Тагила арендовали помещения в здании НТКРЗ. 24 ноября работники фирм пришли на работу, но не смогли попасть на территорию завода: ворота были закрыты, а прежняя охрана сменилась.
Что-то пошло не так и в один из дней мы приезжаем на работу, а там охрана ЧОП «Сапсан», не заводская, и нас никого не пускают. Проходная для пешеходов закрыта на ключ, транспорт тоже не пускают. Мы простояли, на улице -23. У нас там личные вещи, цветы, техника. Нас не пускают это забрать, — рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.
Как пояснили ожидающим, у них нет разрешения на вход, поскольку у их фирмы нет договора. Подробностей юридических разборок сотрудники не знают, однако многие осознают, что остались без работы. Теперь им предстоит вернуть еще и трудовые книжки.
8 декабря сотрудники одного из арендаторов — УК «Восточная», почти в полном составе обратилась в прокуратуру Нижнего Тагила с жалобой о задолженности по зарплате. Представители УК «Восточная» корреспонденту TagilCity.ru не ответили — ни по телефону, ни в переписке.
Моя трудовая на территории завода, ее вроде обещали вернуть. Я остался без работы. Задолженность в нашей компании с июня месяца, но про деньги вообще молчат, — поделился с TagilCity.ru собеседник.
Те, кто работал неофициально, на выплату даже не надеются.
Официально денег не доплатили. Но на работодателя я не в обиде. Нам давали возможность подзаработать. Сейчас мы ждем, когда что-то прояснится, чтобы просто забрать что-то своё, — уверяет другой сотрудник одной из тагильских фирм в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Произвести ликвидацию предприятия в Нижнем Тагиле и добиться выплаты многомиллионного долга предстоит конкурсному управляющему. Ранее им являлся Фарид Шагалиев из Екатеринбурга, но его отстранили.
Новым конкурсным управляющим стал Максим Коуров из Москвы. Интересно, что в Екатеринбурге есть его полный тезка, который пожаловался редакции TagilCity.ru на постоянную путаницу. Мужчина работает также в юридической сфере — адвокатом. Он рассказал, что по его номеру и электронной почте с ним постоянно пытаются связаться представители налоговой, полиции, а также журналисты по делу о НТКРЗ.
Настоящий конкурсный управляющий по банкроту НТКРЗ москвич Максим Коуров кратко пояснил, что происходит на территории НТКРЗ, и обещал дать развернутый комментарий после официального запроса редакции TagilCity.ru. Запрос был отправлен.
Завод не работает давно. Арендаторы были недобросовестными, за аренду не платили — называя вещи своими именами, сидели там на халяву. Накопилась большая задолженность по арендной плате. Когда я понял, что все нормальные способы решения вопроса исчерпаны, доступ был перекрыт, — пояснил ситуацию Максим Коуров редакции TagilCity.ru.
Согласно единому федеральному реестру сведений о банкротстве среди должников числятся 10 граждан и 5 организаций в Нижнем Тагиле, которыми они управляют: ООО «ПрайдГрупп», ООО «Комплектсервис», ООО «УК «Восточная», ООО «НЛК» и ООО «Литекс». Долг, который им предъявлен, составляет 568,4 млн рублей, судя по документам.
Самое предприятие, как имущественный комплекс, выставлено на торги за 216,8 млн рублей. Заявки принимаются до 9 января 2023 года. Согласно реестру, это далеко не первые торги. Прежние попытки продать предприятие были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
С момента последних несостоявшихся торгов 24 ноября цена на предприятие была снижена на 24 млн рублей (240,9 млн рублей — прежняя цена).
Добавим, «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» был одним из крупнейших чугунолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году был признан банкротом.