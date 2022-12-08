«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу

Новым конкурсным управляющим стал Максим Коуров из Москвы. Интересно, что в Екатеринбурге есть его полный тезка, который пожаловался редакции TagilCity.ru на постоянную путаницу. Мужчина работает также в юридической сфере — адвокатом. Он рассказал, что по его номеру и электронной почте с ним постоянно пытаются связаться представители налоговой, полиции, а также журналисты по делу о НТКРЗ.