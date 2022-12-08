TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу

Сегодня, 09:41
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле работников не пускают в здание завода-банкрота НТКРЗ

Из-за арендаторов-должников сотрудники фирм, располагающихся в здании обанкротившегося «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода», не могут попасть в офисы. У людей там остались личные вещи и документы.

Простые сотрудники стояли у ворот и мерзли

Несколько организаций Нижнего Тагила арендовали помещения в здании НТКРЗ. 24 ноября работники фирм пришли на работу, но не смогли попасть на территорию завода: ворота были закрыты, а прежняя охрана сменилась.

Что-то пошло не так и в один из дней мы приезжаем на работу, а там охрана ЧОП «Сапсан», не заводская, и нас никого не пускают. Проходная для пешеходов закрыта на ключ, транспорт тоже не пускают. Мы простояли, на улице -23. У нас там личные вещи, цветы, техника. Нас не пускают это забрать, — рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.

Как пояснили ожидающим, у них нет разрешения на вход, поскольку у их фирмы нет договора. Подробностей юридических разборок сотрудники не знают, однако многие осознают, что остались без работы. Теперь им предстоит вернуть еще и трудовые книжки. 

Есть задолженность по заработной плате

8 декабря сотрудники одного из арендаторов — УК «Восточная», почти в полном составе обратилась в прокуратуру Нижнего Тагила с жалобой о задолженности по зарплате. Представители УК «Восточная» корреспонденту TagilCity.ru не ответили — ни по телефону, ни в переписке.

Моя трудовая на территории завода, ее вроде обещали вернуть. Я остался без работы. Задолженность в нашей компании с июня месяца, но про деньги вообще молчат, — поделился с TagilCity.ru собеседник.

Те, кто работал неофициально, на выплату даже не надеются. 

Официально денег не доплатили. Но на работодателя я не в обиде. Нам давали возможность подзаработать. Сейчас мы ждем, когда что-то прояснится, чтобы просто забрать что-то своё, — уверяет другой сотрудник одной из тагильских фирм в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.

Предприятие не могут продать на торгах

Произвести ликвидацию предприятия в Нижнем Тагиле и добиться выплаты многомиллионного долга предстоит конкурсному управляющему. Ранее им являлся Фарид Шагалиев из Екатеринбурга, но его отстранили.

На НТКРЗ назначили собрание кредиторов для изменения условий продажи имущества завода
Узнать подробнее

Новым конкурсным управляющим стал Максим Коуров из Москвы. Интересно, что в Екатеринбурге есть его полный тезка, который пожаловался редакции TagilCity.ru на постоянную путаницу. Мужчина работает также в юридической сфере — адвокатом. Он рассказал, что по его номеру и электронной почте с ним постоянно пытаются связаться представители налоговой, полиции, а также журналисты по делу о НТКРЗ. 

На банкротящемся НТКРЗ назначили нового конкурсного управляющего
Узнать подробнее

Настоящий конкурсный управляющий по банкроту НТКРЗ москвич Максим Коуров кратко пояснил, что происходит на территории НТКРЗ, и обещал дать развернутый комментарий после официального запроса редакции TagilCity.ru. Запрос был отправлен.

Завод не работает давно. Арендаторы были недобросовестными, за аренду не платили — называя вещи своими именами, сидели там на халяву. Накопилась большая задолженность по арендной плате. Когда я понял, что все нормальные способы решения вопроса исчерпаны, доступ был перекрыт, — пояснил ситуацию Максим Коуров редакции TagilCity.ru.

Согласно единому федеральному реестру сведений о банкротстве среди должников числятся 10 граждан и 5 организаций в Нижнем Тагиле, которыми они управляют: ООО «ПрайдГрупп», ООО «Комплектсервис», ООО «УК «Восточная», ООО «НЛК» и ООО «Литекс». Долг, который им предъявлен, составляет 568,4 млн рублей, судя по документам.

Налоговая банкротит тагильского производителя радиаторов из-за долга в 96 млн
Узнать подробнее

Самое предприятие, как имущественный комплекс, выставлено на торги за 216,8 млн рублей. Заявки принимаются до 9 января 2023 года. Согласно реестру, это далеко не первые торги. Прежние попытки продать предприятие были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

С момента последних несостоявшихся торгов 24 ноября цена на предприятие была снижена на 24 млн рублей (240,9 млн рублей — прежняя цена).

В Нижнем Тагиле «Котельно-радиаторный завод» выставлен на продажу за 240 млн рублей
Узнать подробнее

Добавим, «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» был одним из крупнейших чугунолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году был признан банкротом. 

#Экономика#Нижний Тагил#НТКРЗ#Завод#Банкрот#Долг#Работа
Подпишитесь
Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
6 декабря 12:30
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
5 декабря 15:23
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Вчера, 11:05
Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Ход ремонта Демидовской поликлиники проверил мэр Нижнего Тагила
Вчера, 07:22
Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации
Вчера, 04:53