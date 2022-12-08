Мутко уверен: в 2023 году жилье останется доступным

Виталий Мутко также сообщил, что в данный момент на рынке остается около 40 миллионов кв. метров нереализованного жилья: это свидетельствует о том, что возросший в последние годы спрос на жилье на сегодняшний день удовлетворен. Рост цен замедляется, а в некоторых проектах цены даже падают, пишет mkset.ru. Баланс спроса и предложения выравнивается: подобную ситуацию можно назвать гарантией того, что обстановка не изменится и в следующем году, а доступность жилья для граждан останется прежней. В 2030 году ожидается сдача в эксплуатацию 100 миллионов кв. метров на всех землях, вводимых в оборот, подчеркнул Мутко.
ДОМ.РФ как институт развития задействует ряд инструментов, которые обеспечивают баланс спроса и предложения. Компания берет на себя роль оператора льготных ипотечных программ (данные меры поддержки были предоставлены уже более 1,8 млн семей, каждый третий ипотечный кредит в стране выдали в рамках госпрограммы); вовлекает в оборот неиспользуемые земли для возведения нового жилья и инфраструктуры, содействует обеспечению комплексного развития территорий, выделяет участки под создание жилищно-строительных кооперативов. С 2016 года ДОМ.РФ запустил в оборот 19 тысяч га земельных участков с перспективой строительства около 40 миллионов квадратных метров жилья.
Строительство жилья ведут одновременно с созданием инфраструктуры: инженерных сетей, дорог, социальных объектов и спортивных строений. Для финансирования такого строительства ДОМ.РФ задействует механизм инфраструктурных облигаций. В данный момент существует уже более 30 подобных проектов на общую сумму 86 миллиардов рублей, что даст возможность запустить строительство около двух - четырех миллионов квадратных метров нового жилья.
Также ДОМ.РФ интенсивно развивает рынок цивилизованного арендного жилья, позволяющий не только найти альтернативу покупке, но и повысить качество продукта. Эти меры в комплексе создают мультипликативный эффект, делая жилье более доступным и стимулируя развитие регионов.