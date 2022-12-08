Мутко уверен: в 2023 году жилье останется доступным

Виталий Мутко также сообщил, что в данный момент на рынке остается около 40 миллионов кв. метров нереализованного жилья: это свидетельствует о том, что возросший в последние годы спрос на жилье на сегодняшний день удовлетворен. Рост цен замедляется, а в некоторых проектах цены даже падают, пишет mkset.ru. Баланс спроса и предложения выравнивается: подобную ситуацию можно назвать гарантией того, что обстановка не изменится и в следующем году, а доступность жилья для граждан останется прежней. В 2030 году ожидается сдача в эксплуатацию 100 миллионов кв. метров на всех землях, вводимых в оборот, подчеркнул Мутко.