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На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. ЧП случилось в утреннее время 8 декабря.

Известно, что машины столкнулись в районе пересечения Россельбана с ЕКАД. На место приехали сотрудники ГИБДД и бригада «скорой», пишет Е1.

Предварительно известно, что массовое ДТП случилось из-за того, что автомобилисты не соблюдали положенную дистанцию между автомобилями. Представители ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. Никто не пострадал.

На въезде в Каменск-Уральский произошло ДТП тягача с ГАЗелью
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Напомним, ранее на въезде в Каменск-Уральский у тягача на полном ходу оторвало два колеса. Они протаранили ГАЗель, которая ехала по встречной полосе. ЧП случилось днём 6 декабря. В той аварии никто не пострадал.

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Массовое дтп#Машины
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