На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля

Известно, что машины столкнулись в районе пересечения Россельбана с ЕКАД. На место приехали сотрудники ГИБДД и бригада «скорой», пишет Е1.
Предварительно известно, что массовое ДТП случилось из-за того, что автомобилисты не соблюдали положенную дистанцию между автомобилями. Представители ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. Никто не пострадал.
Напомним, ранее на въезде в Каменск-Уральский у тягача на полном ходу оторвало два колеса. Они протаранили ГАЗель, которая ехала по встречной полосе. ЧП случилось днём 6 декабря. В той аварии никто не пострадал.