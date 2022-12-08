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На месте воинской части в Нижнем Тагиле построят детский сад

Сегодня, 03:55
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Спортивно-оздоровительный комплекс и детский сад планируют построить на Вые в Нижнем Тагиле. Площадку для строительства социальных объектов подготовят к июню 2023 года.

К сносу зданий бывшей воинской части по улице Фрунзе привлекают тяжелую технику, работы ведутся в соответствии с графиком, доложил представитель подрядной организации мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент демонтирована треть домов, в которых проживали военнослужащие и их семьи. Все работы планируется завершить к июню 2023 года.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В планах руководства города строительстве на подготовленной площадке детского сада на 170 мест и спортивно-оздоровительного комплекса, который смогут посещать, в том числе люди с ограниченными возможностями.

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#Андрей Труфанов#Город#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Строительство#Спорт в Нижнем Тагиле#Детский сад#Касается каждого#Администрация#Выя#Фрунзе
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