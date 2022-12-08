На месте воинской части в Нижнем Тагиле построят детский сад

К сносу зданий бывшей воинской части по улице Фрунзе привлекают тяжелую технику, работы ведутся в соответствии с графиком, доложил представитель подрядной организации мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент демонтирована треть домов, в которых проживали военнослужащие и их семьи. Все работы планируется завершить к июню 2023 года.