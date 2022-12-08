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Памятная доска открыта погибшему на СВО военному из Краснотурьинска

Сегодня, 12:16
Мемориальная доска в честь погибшего на СВО Андрея Зайцева появилась на школе № 3 в Краснотурьинске. Для этого состоялось торжественное мероприятие.

Андрей Зайцев проходил службу на спецоперации в рядах ВДВ, ему было 34 года. Похоронен военнослужащий был 15 мая, у него остались дочь и жена. Посмертно он был награжден орденом мужества.

Открыли памятную доску Андрею Зайцеву, геройски погибшему 6 мая 2022 года во время выполнения боевой задачи на специальной военной операции. Вечная память герою, — написал глава ГО Краснотурьинск Александр Устинов.
Фото: Александр Устинов

Напомним, 9 декабря в честь погибшего на СВО Максима Кирикова из Горноуральска в школе №24 будет открыта памятная мемориальная доска.

В честь погибшего на СВО десантника откроют памятную доску под Нижним Тагилом
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