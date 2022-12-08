TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пени за услуги ЖКХ не будут начислять семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
Семьи тагильчан, принимающих участие в ходе СВО, могут быть освобждены от начисления пеней за невовремя оплаченные жилищно-коммунмльные услуги. Однако для этого необходимо обратиться с заявлением к поставщику.

Закон об измениях в сфере ЖКХ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступил в силу 7 октября 2022 года. Соответственно, право для обращения за освобождением от пеней не распространяется на более ранние даты. Действовать льгота может именно с даты мобилизации военнослужащего из Нижнего Тагила.

Заявителю необходимо предоставить поставщику услуг справку из военкомата. Отмечается, что временное отсутствие мобилизованного жителя Нижнего Тагила также должно учитываться при начислении платы за коммунальные услуги. Местным жителям рекомендуется актуализировать документы не реже одного раза в три месяца.

Специальные паспорта получат семьи мобилизованных жителей Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая льгота для семей мобилизованных граждан введена в Нижнем ТагилеБолее 300 млн рублей выделено на выплаты семьям мобилизованныхСемьи мобилизованных могут вне очереди пройти диспансеризацию в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Частичная мобилизация в России#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Жкх#Квартплата#Пени#Квартира
Подпишитесь
«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
Сегодня, 09:41
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
Сегодня, 09:24
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Вчера, 11:05
В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей
Сегодня, 09:23
Больше половины заболевших ОРВИ за неделю в Свердловской области — дети
Сегодня, 09:36
Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49