Пени за услуги ЖКХ не будут начислять семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила

Закон об измениях в сфере ЖКХ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступил в силу 7 октября 2022 года. Соответственно, право для обращения за освобождением от пеней не распространяется на более ранние даты. Действовать льгота может именно с даты мобилизации военнослужащего из Нижнего Тагила.
Заявителю необходимо предоставить поставщику услуг справку из военкомата. Отмечается, что временное отсутствие мобилизованного жителя Нижнего Тагила также должно учитываться при начислении платы за коммунальные услуги. Местным жителям рекомендуется актуализировать документы не реже одного раза в три месяца.