Пени за услуги ЖКХ не будут начислять семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила

Закон об измениях в сфере ЖКХ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступил в силу 7 октября 2022 года. Соответственно, право для обращения за освобождением от пеней не распространяется на более ранние даты. Действовать льгота может именно с даты мобилизации военнослужащего из Нижнего Тагила.