Пиво на подносе: сувениры из Нижнего Тагила признаны одними из лучших в России

Нижний Тагил в смотре лучших региональных сувениров России представляли 22 участника, сообщили изданию TagilCity.ru в городском Центре развития туризма. Это муниципальное учреждение удостоено одного из Гран-при конкурса за разработку магнитного пазла «300 лет Нижнему Тагилу».
Вторую награду высшей пробы получило предприятие «Тагильский поднос», чей центр продаж был признан одним из лучших среди 20 финалистов еще и в номинации «Магазины туристической сувенирной продукции». Дипломом 1-й степени в номинации «Гастрономический сувенир» отмечено предприятие «Тагильское пиво».
Кроме того, третьи места заняли работы студенток Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Ксении Зуевой и Анастасии Сергеевой — рукотворные открытки «Лики народов Урала» и работа «Индустриальные дети». Итоги общенационального конкурса помогут при составлении Рейтинга событийного потенциала регионов России.
Напомним, ранее сиало известно, что туристы стали чаще посещать Нижний Тагил. За первые 6 месяцев текущего года турпоток вырос на 10% в сравнении с тем же периодом 2021-го. Этому способствовал и 300-летний юбилей города, и мероприятия по улучшению привлекательности туристической сферы, а также развитие инфраструктуры и активное позиционирование потенциала Нижнего Тагила на профильных площадках и рынках.