Пиво на подносе: сувениры из Нижнего Тагила признаны одними из лучших в России

Напомним, ранее сиало известно, что туристы стали чаще посещать Нижний Тагил. За первые 6 месяцев текущего года турпоток вырос на 10% в сравнении с тем же периодом 2021-го. Этому способствовал и 300-летний юбилей города, и мероприятия по улучшению привлекательности туристической сферы, а также развитие инфраструктуры и активное позиционирование потенциала Нижнего Тагила на профильных площадках и рынках.