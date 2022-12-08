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Пиво на подносе: сувениры из Нижнего Тагила признаны одними из лучших в России

Сегодня, 02:41
Фото: Центр развития туризма
Шесть тагильских сувениров получили высокую оценку во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». В финале местным мастерам и предприятиям составили конкуренцию 600 претендентов на победу.

Нижний Тагил в смотре лучших региональных сувениров России представляли 22 участника, сообщили изданию TagilCity.ru в городском Центре развития туризма. Это муниципальное учреждение удостоено одного из Гран-при конкурса за разработку магнитного пазла «300 лет Нижнему Тагилу».

Фото: Центр развития туризма

Вторую награду высшей пробы получило предприятие «Тагильский поднос», чей центр продаж был признан одним из лучших среди 20 финалистов еще и в номинации «Магазины туристической сувенирной продукции». Дипломом 1-й степени в номинации «Гастрономический сувенир» отмечено предприятие «Тагильское пиво».

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Кроме того, третьи места заняли работы студенток Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Ксении Зуевой и Анастасии Сергеевой — рукотворные открытки «Лики народов Урала» и работа «Индустриальные дети». Итоги общенационального конкурса помогут при составлении Рейтинга событийного потенциала регионов России.

Напомним, ранее сиало известно, что туристы стали чаще посещать Нижний Тагил. За первые 6 месяцев текущего года турпоток вырос на 10% в сравнении с тем же периодом 2021-го. Этому способствовал и 300-летний юбилей города, и мероприятия по улучшению привлекательности туристической сферы, а также развитие инфраструктуры и активное позиционирование потенциала Нижнего Тагила на профильных площадках и рынках.

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#Андрей Труфанов#Сувениры#Общество#Нижний Тагил#Туризм#Конкурс#Туризм в Нижнем Тагиле#Эксклюзив
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