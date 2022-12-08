Пластик в кулебяке из «Смака» нашла жительница Нижнего Тагила

Тагильчанка рассказала, что хотела съесть пирог с луком и яйцом, но в еде обнаружила пластмассу. Находка испортила настроение и аппетит жительнице Нижнего Тагила. Женщина пожаловалась на кулинарию магазина «Смак» в социальных сетях.
Другие горожане рассказали, что в еде из этого магазина могут попасться не только синтетические материалы, но и камни. Некоторые жители Нижнего Тагила пожаловались на ползающую по витринам «живность». Однако не все негативно отреагировали на случившееся.
Это же не таракан, выкинули кусок пластика и съели молча, — пишет Алексей Н. в сообществе «Черный список Тагила».