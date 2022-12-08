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Пластик в кулебяке из «Смака» нашла жительница Нижнего Тагила

Сегодня, 07:54
Фото: "Черный список Тагила"
Кулебяка с пластиком
Жительница Нижнего Тагила купила в магазине «Смак» на Красном Камне кулебяку. В момент, когда женщина хотела съесть блюдо, она обнаружила кусок пластика. Инцидент случился накануне, 7 декабря.

Тагильчанка рассказала, что хотела съесть пирог с луком и яйцом, но в еде обнаружила пластмассу. Находка испортила настроение и аппетит жительнице Нижнего Тагила. Женщина пожаловалась на кулинарию магазина «Смак» в социальных сетях.

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Другие горожане рассказали, что в еде из этого магазина могут попасться не только синтетические материалы, но и камни. Некоторые жители Нижнего Тагила пожаловались на ползающую по витринам «живность». Однако не все негативно отреагировали на случившееся.

Это же не таракан, выкинули кусок пластика и съели молча, — пишет Алексей Н. в сообществе «Черный список Тагила».
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Находка#Еда#Магазин
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