Полицейским запретили сковывать наручниками женщин и детей

Разъяснения по нововведению направлены в территориальные подразделения МВД России. Такое решение было принято после заседания Совета при президенте РФ с участием Владимира Путина. Мероприятие состоялось 7 декабря.
По заявлению президента, внимание на этот вопрос будет обращено. Также на вчерашнем заседании Владимир Путин высказался о ряде других вопросах. Например, он рассказал, что необходимости в проведении второй волы мобилизации в стране нет. Ранее аналогичное отрицал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.