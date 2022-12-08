Полицейским запретили сковывать наручниками женщин и детей

По заявлению президента, внимание на этот вопрос будет обращено. Также на вчерашнем заседании Владимир Путин высказался о ряде других вопросах. Например, он рассказал, что необходимости в проведении второй волы мобилизации в стране нет. Ранее аналогичное отрицал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.