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Полицейским запретили сковывать наручниками женщин и детей

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
Сотрудники полиции не смогут применять наручники к женщинам и детям, а также фигурантам уголовных дел по экономическим преступлениям.

Разъяснения по нововведению направлены в территориальные подразделения МВД России. Такое решение было принято после заседания Совета при президенте РФ с участием Владимира Путина. Мероприятие состоялось 7 декабря.

По заявлению президента, внимание на этот вопрос будет обращено. Также на вчерашнем заседании Владимир Путин высказался о ряде других вопросах. Например, он рассказал, что необходимости в проведении второй волы мобилизации в стране нет. Ранее аналогичное отрицал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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#Елена Озерова#Общество#Закон#Наручники#Полиция
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