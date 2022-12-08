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Предприятие из Екатеринбурга выплатило работнику полмиллиона рублей за травму

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
Фирма «Инвестстрой» из Екатеринбурга по решению суда выплатил своему работнику полмиллиона рублей компенсации за травму на рабочем месте. ЧП случилось утром 12 августа.

В тот день бетонщик, находясь на стройплощадке, из-за плохого самочувствия упал на грунт, ударившись головой о землю. Приехала «скорая» и мужчину отвезли в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Медики установили, что, упав, сотрудник получил тяжелую травму. Позднее, актом о несчастном случае на производстве были установлены нарушения гостребований охраны труда со стороны работодателя.

Также начальник не учел риски, которые существуют на рабочих местах. Помимо этого, он не проводил обязательные медосмотры сотрудников. В результате работодатель добровольно выплатил пострадавшему 500 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Травма#Компенсация
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