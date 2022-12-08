Рабочий погиб на стройплощадке в Екатеринбурге

ЧП случилось 1 декабря на стройплощадке по улице Сортировочная. Мужчина скончался на месте еще до приезда медиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.



Следователи уже осмотрели место трагедии и теперь проводят другие следственные мероприятия. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что работнику было 28 лет. Он приехал в Россию из одной из среднеазиатских республик.