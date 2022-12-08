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Рабочий погиб на стройплощадке в Екатеринбурге

Сегодня, 10:45
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий. СУ СК устанавливает все обстоятельства случившегося.

ЧП случилось 1 декабря на стройплощадке по улице Сортировочная. Мужчина скончался на месте еще до приезда медиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Следователи уже осмотрели место трагедии и теперь проводят другие следственные мероприятия. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что работнику было 28 лет. Он приехал в Россию из одной из среднеазиатских республик.

На территории РФ он находился на законных основаниях и трудился по трудовому договору.

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