Реклама в ВУЗах Екатеринбурга — это выгодно?

Екатеринбург — город с населением более миллиона человек. По объему розничного товарооборота занимает третье место среди городов России. Большое количество населения, различные программы поддержки малого и среднего бизнеса создают комфортные условия для ведения своего дела в городе.
В Екатеринбурге ведут свою работу 29 высших учебных заведений, 10 из них являются филиалами и представительствами иногородних вузов. Реклама в высших учебных заведениях способна резко увеличить узнаваемость бренда, сформировать необходимый имидж, а главное, она чётко направлена на целевую аудиторию. Реклама в университетах Екатеринбурга максимально эффективно доносит информацию до самого активного слоя населения — студентов от 17 до 25 лет.
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Вузы Екатеринбурга — отличная площадка для размещения рекламы молодёжных товаров: смартфонов, модной одежды, курсов повышения квалификации и иностранных языков, школ вождения, абонементов в спортзал и т. д.
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