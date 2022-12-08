TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Реклама в ВУЗах Екатеринбурга — это выгодно?

Сегодня, 07:49
Фото: ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ»
Если вы предприниматель из Нижнего Тагила или близлежащих небольших городов, рассмотрите Екатеринбург, административный центр Уральского федерального округа, как территорию для расширения своего бизнеса. Эффективным средством продвижения в городе является реклама в вузах.

Екатеринбург — город с населением более миллиона человек. По объему розничного товарооборота занимает третье место среди городов России. Большое количество населения, различные программы поддержки малого и среднего бизнеса создают комфортные условия для ведения своего дела в городе. 

В Екатеринбурге ведут свою работу 29 высших учебных заведений, 10 из них являются филиалами и представительствами иногородних вузов. Реклама в высших учебных заведениях способна резко увеличить узнаваемость бренда, сформировать необходимый имидж, а главное, она чётко направлена на целевую аудиторию. Реклама в университетах Екатеринбурга максимально эффективно доносит информацию до самого активного слоя населения — студентов от 17 до 25 лет.

На размещении рекламы в вузах в Екатеринбурге специализируется Рекламное агентство «Онлайн Медиа». Ознакомиться подробнее с особенностями рекламирования в вузах, а также узнать расценки на размещение в Екатеринбурге вы можете по ссылке.

Компания поможет подобрать адреса, разработать макет, договориться с партнёрами и подготовить отчёт, что значительно сэкономит ваши время и деньги. 

Реклама в вузах имеет следующие преимущества: 

  • огромный охват «тёплой» аудитории — количество студентов в университетах Екатеринбурга варьируется от 5000 до 10000 человек;
  • низкая стоимость одного контакта;
  • реклама в вузах охватывает жителей из разных районов Екатеринбурга и при этом располагается в одном месте. Если ваша целевая аудитория — студенты, реклама в вузах будет эффективнее наружки по соотношению затрат и показателей прихода;
  • большое количество показов рекламного сообщения одному потребителю: 5-6 раз в неделю студенты и преподаватели находятся в вузе, передвижения по кампусу всегда имеют одинаковый маршрут за счёт работы в определенных аудиториях;
  • больше пространства для креатива и нестандартных решений благодаря лояльности молодой аудитории.

Вузы Екатеринбурга — отличная площадка для размещения рекламы молодёжных товаров: смартфонов, модной одежды, курсов повышения квалификации и иностранных языков, школ вождения, абонементов в спортзал и т. д.

Реклама. ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ» erid:LjN8KE3E5

#Ульяна Савина#Екатеринбург#Нижний Тагил#Общество#Реклама#Вуз#Институт#Обучение
Подпишитесь
Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
6 декабря 12:30
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
5 декабря 15:23
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Вчера, 11:05
Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Ход ремонта Демидовской поликлиники проверил мэр Нижнего Тагила
Вчера, 07:22
Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации
Вчера, 04:53