Реклама в ВУЗах Екатеринбурга — это выгодно?

В Екатеринбурге ведут свою работу 29 высших учебных заведений, 10 из них являются филиалами и представительствами иногородних вузов. Реклама в высших учебных заведениях способна резко увеличить узнаваемость бренда, сформировать необходимый имидж, а главное, она чётко направлена на целевую аудиторию. Реклама в университетах Екатеринбурга максимально эффективно доносит информацию до самого активного слоя населения — студентов от 17 до 25 лет.