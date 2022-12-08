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Рекордно низкие температуры обещают синоптики в Челябинской области

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

До -38 градусов понизится температура воздуха в Челябинской области

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о рекордных морозах сегодня, 8 декабря. Ожидается падение температуры атмосферного воздуха до -38 градусов.

Аномальное похолодание принесет с собой 40-градусный мороз в низинах. На севере Челябинской области прогнозируют заморозки от -21 до -26 градусов, на юге — от -27 до -32, сообщает городской гидрометеорологический центр.

Столбики термометров замрут на отметках от -10 до -21 в дневное время суток уже сегодня, 8 декабря. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 13 метров в секунду. На территории некоторых муниципалитетов ожидается изморозь. Обильных осадков уральцам не прогнозируют.

Аномальные холода надвигаются на Свердловскую область
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Ранее стало известно, что аномальные холода пришли в Свердловскую область. Метеорологи заявляют: свердловчанам нужно готовиться к 30 градусам ниже нуля.

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#Погода#Челябинская область#Мороз#Холода#Заморозки#Прогноз погоды#Анна Варнакина
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