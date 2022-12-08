Рекордно низкие температуры обещают синоптики в Челябинской области

Столбики термометров замрут на отметках от -10 до -21 в дневное время суток уже сегодня, 8 декабря. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 13 метров в секунду. На территории некоторых муниципалитетов ожидается изморозь. Обильных осадков уральцам не прогнозируют.