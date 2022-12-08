1,5 тысячи волонтеров РЭО поучаствовали в субботниках

Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сказал, что за последние три года в нашей стране была создана новая отрасль. Получив поддержку государства, она продолжает активно развиваться. Геополитическая ситуация никак не повлияла на нее в отличие от других стран, где зеленая повестка исчезла с приходом перемен, передает rostovgazeta.ru со ссылкой на слова Буцаева.