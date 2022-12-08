Салон красоты в многоэтажке Екатеринбурга терроризирует местных жителей

Конфликт с жильцами начался 2 года назад и продолжается до сих пор, сообщает Е1. Мастерицы салона опровергают информацию о том, что могут причинить кому-то неудобства: представительница заведения рассказала, что «мы тут просто разговариваем», а этого запретить не могут. Эксперты надзорных ведомств подозревают, что бизнес в жилом доме в Екатеринбурге ведется незаконно, однако официальных ответов от контролирующих ведомств пока нет.