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Салон красоты в многоэтажке Екатеринбурга терроризирует местных жителей

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI
Салон красоты открылся в многоэтажном доме по улице Рощинской, 46/2 на Уктусе в Екатеринбурге прямо на 13-м этаже. Жильцы возмущены шумом, который исходит из квартиры даже ночью.
Екатеринбурженка пошла в салон красоты и сломала нос об стеклянную дверь
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Местные жители говорят, что в салоне принимает сразу несколько мастеров — например, по шугарингу и наращиванию волос. Закрыть шумное заведение не помогли ни обращения к правоохранителям, ни в Роспотребнадзор. Сотрудницы студии не обращают внимания на просьбы о сокращении уровня шума, а временами и вовсе угрожают и хлопают дверью.

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Конфликт с жильцами начался 2 года назад и продолжается до сих пор, сообщает Е1. Мастерицы салона опровергают информацию о том, что могут причинить кому-то неудобства: представительница заведения рассказала, что «мы тут просто разговариваем», а этого запретить не могут. Эксперты надзорных ведомств подозревают, что бизнес в жилом доме в Екатеринбурге ведется незаконно, однако официальных ответов от контролирующих ведомств пока нет.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Салон красоты#Жалоба#Жалобы
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