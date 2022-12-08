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Семью кошек выбросили на мороз неизвестные в лес под Ревдой

Сегодня, 12:49
Фото: "Ревда-инфо" ВКонтакте
Кота, кошку и двух маленьких котят обнаружила в лесу жительница Ревды. По ее словам, неизвестные привезли животных в лес в холщевых мешках и выкинули.

Галина отметила, что она случайно обнаружила животных. Два котенка сидели в коробке, а их родители прятались под камнем. Рядом валялись мешки и шнурки.

Кошки и котята были замерзшими, очень напуганы, в фекалиях. Видимо они стали просто не нужны, их стало слишком много, — написала свердловчанка.

Женщина не смогла оставить котов умирать в лесу, забрала себе и сейчас ищет им новых хозяев.

Фото: "Ревда-инфо" ВКонтакте

Подписчики паблика «Ревда-инфо» ВКонтакте осуждают тех, кто таким жестоким образом избавился от животных.

Зачем заводить животных, что бы потом выбрасывать? И на улице не май месяц. Ничего святого нет у людей, все больше в этом убеждаюсь, — пишет Яна К.

Некоторые благодарят спасительницу за то, что не оставила кошек в беде.

Спасибо Галине за человеческий поступок, не бросила котеек в лесу на погибель! Желаю мурлыкам побыстрее обрести дом и любящих хозяев, — отмечает Елена Ч.
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#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Ревда#Кошки#Находка#Лес#Хозяева
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