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Школьницу из Тюмени изнасиловали в тату-салоне

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки в тату-салоне.

ЧП случилось в понедельник, 5 декабря, сообщает РЕН ТВ. Подозреваемый задержан – это 32-летний мужчина. Ранее он был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло групповое изнасилование несовершеннолетней девушки из коррекционной школы. Обвиняемыми стали бывший военный, врач и их подруга.

Известно, что надругательство произошло после того, как девочка в соцсетях познакомилась с бывшим военным. Он пригласил ее в гости, где все и случилось, полагает следствие.

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#Елена Озерова#Криминал#Насилие#Изнасилование#Тату
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