Школьницу из Тюмени изнасиловали в тату-салоне

ЧП случилось в понедельник, 5 декабря, сообщает РЕН ТВ. Подозреваемый задержан – это 32-летний мужчина. Ранее он был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло групповое изнасилование несовершеннолетней девушки из коррекционной школы. Обвиняемыми стали бывший военный, врач и их подруга.
Известно, что надругательство произошло после того, как девочка в соцсетях познакомилась с бывшим военным. Он пригласил ее в гости, где все и случилось, полагает следствие.