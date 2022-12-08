Силовики закрыли гей-клуб в Екатеринбурге из-за тусовок подростков

В клубе Fame пояснили, что во время той вечеринки помещения сдавались в аренду. Договор был заключен с совершеннолетним организатором вечеринки, пояснили они. В тот день в дежурную часть были доставлены пятеро подростков. Они были трезвы, их передали родителям. В полиции проводят проверку.