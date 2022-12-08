TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Силовики закрыли гей-клуб в Екатеринбурге из-за тусовок подростков

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI
Из-за тусовок подростков в одном из гей-клубов Екатеринбурга, силовики закрыли заведение.

На то, что в клуб завлекают несовершеннолетних, пожаловались родители школьников. Представители «Комитета общественного контроля» изучили обращения и нашли фото, где дети танцуют по пояс раздетые. Вечеринки проходили в вечернее время по выходным, пишет Е1.

По словам родителей, у подростков был общий чат, в котором они обсуждали покупку алкоголя, наркотиков, а также секс в туалете клуба. Прибывшие на место инспекторы обнаружили в заведении около 150 человек, большая часть из которых – несовершеннолетние. Многие были пьяны.

В клубе Fame пояснили, что во время той вечеринки помещения сдавались в аренду. Договор был заключен с совершеннолетним организатором вечеринки, пояснили они. В тот день в дежурную часть были доставлены пятеро подростков. Они были трезвы, их передали родителям. В полиции проводят проверку.

Выступивший в гей-клубе с ЛГБТ-флагом травести-артист оштрафован
Узнать подробнее
Читайте также:
Фильмы частных студий с пропагандой ЛГБТ отзывают из проката в РоссииЗакон против ЛГБТ-пропаганды поддержали власти Свердловской области
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Вечеринка#Подростки#Силовики#Клуб
Подпишитесь
«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
Сегодня, 09:41
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
Сегодня, 09:24
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Вчера, 11:05
В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей
Сегодня, 09:23
Больше половины заболевших ОРВИ за неделю в Свердловской области — дети
Сегодня, 09:36
Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49