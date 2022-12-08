Силовики закрыли гей-клуб в Екатеринбурге из-за тусовок подростков

На то, что в клуб завлекают несовершеннолетних, пожаловались родители школьников. Представители «Комитета общественного контроля» изучили обращения и нашли фото, где дети танцуют по пояс раздетые. Вечеринки проходили в вечернее время по выходным, пишет Е1.
По словам родителей, у подростков был общий чат, в котором они обсуждали покупку алкоголя, наркотиков, а также секс в туалете клуба. Прибывшие на место инспекторы обнаружили в заведении около 150 человек, большая часть из которых – несовершеннолетние. Многие были пьяны.
В клубе Fame пояснили, что во время той вечеринки помещения сдавались в аренду. Договор был заключен с совершеннолетним организатором вечеринки, пояснили они. В тот день в дежурную часть были доставлены пятеро подростков. Они были трезвы, их передали родителям. В полиции проводят проверку.