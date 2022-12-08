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Сколько стоит сертификация детской продукции

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Выпуск в обращение на рынок изделий для детей и подростков возможен только после проведения процедур обязательной оценки соответствия, по итогам которой заявителю выдаются разрешительные документы — сертификаты, декларации, СГР.

Многих предпринимателей интересует вопрос стоимости услуг и не просто так.

Давайте разберемся в том, какие факторы влияют на цену услуг сертификации и как можно снизить свои затраты при оформлении сертификатов.

Из чего складывается стоимость услуг по оценке соответствия

Стоимость сертификации детской продукции зависит от:

  • видов разрешительных документов и их количества (нужно правильно произвести разбивку, чтобы объединить продукцию по основным параметрам в 1 или несколько документов);
  • количества протоколов испытаний образцов;
  • необходимости проведения анализа состояния производства (АСП);
  • наличия полного комплекта документов у заявителя;
  • срочности проведения процедуры;
  • и других параметров (узнать больше можно по ссылке: https://gortest.ru/sertifikaciya-detskoj-produkcii).

Какие документы оформляются на детские товары

Согласно положениям «профильных» ТР ТС на детскую продукцию оформляются либо декларации, либо сертификаты, либо СГР (свидетельства о гос.регистрации). Также после обязательной оценки можно получить добровольный сертификат качества.

Давайте рассмотрим особенности оформления каждого из документов.

1.Сертификат по ТР ТС

Документ оформляется по ТР ТС:

  • 008/2011 — под действие тех. регламента попадают игрушки для детей (машинки, куклы, пазлы, игровые наборы, роботы, конструкторы и другие изделия);
  • 007/2011 — распространяется на постельное белье, нательные изделия (для детей от 1 года), головные уборы (первый слой) одежду первого / второго слоев и т. д.;
  • 025/2011 — обязательной сертификации подлежит мебель, предназначенная для установки в детских комнатах, школах, оздоровительных лагерях, детских садах и иная.

Сертификация по ТР ТС может быть проведена только при содействии специалистов и при наличии у заявителя соответствующего комплекта документов.

Оценка предполагает в том числе испытания образцов в аккредитованной лаборатории, получение протокола, при необходимости — акта АСП (анализа состояния производства).

Сертификат по ТР ТС регистрируется на срок до 5 лет.

  1. Декларация о соответствии

Основным нормативно-правовым актом, согласно которому на детские товары оформляется декларация, является ТР ТС 007/2011.

Декларирование проводится в отношении канцелярских принадлежностей, одежды третьего слов, меховых головных уборов, текстильных изделий, валяной, печатной детской продукции (книг, журналов и т. д.) и кожгалантереи.

Зарегистрировать декларацию заявитель вправе самостоятельно или делегировать данный процесс специалистам. Для этого формируется доказательная база, в которую входит протокол исследований образцов в лаборатории.

Сведения в декларацию вносятся в электронном виде — на сайте ФСА в личном кабинете заявителя.

Срок действия документа составляет не более 5 лет.

3.СГР

Свидетельство о гос. регистрации оформляется на детскую продукцию в соответствии с положениями следующих ТР ТС:

  • 007/2011 — на детские средства санитарно-гигиенические (подгузники, пеленки и т. д.), пустышки / соски, посуду, массажные устройства для десен, предметы гардероба первого слоя для детей до года (головные уборы, носки, нательное белье и т. д.) и другие изделия);
  • 009/2011 — на детскую косметику (шампуни, детские крема и лосьоны, мыло и другие товары косметического назначения, предназначенные для детей);
  • 021/2011, 023/2011, 034/2013 и т. д. — на питание для детей (каши, соки, пюре, «молочку» и т. д.).

Гос.регистрация товаров для детей — длительная процедура, без помощи квалифицированных специалистов её не провести.

Оформляется СГР также на срок не более 5 лет.

4.Добровольный сертификат качества.

Зачем нужен добровольный сертификат, если уже оформлены обязательные разрешительные документы?

Все просто! Проведение добровольной оценки даст компании преимущества на рынке. Вы сможете:

  • подтвердить качество изделий по ГОСТ и ТУ, наносить знаки качества СДС (системы добровольной сертификации) на маркировку изделий;
  • получить преимущества при участии в тендерах, заключении договоров с новыми партнерами, выходе на международный рынок;
  • сформировать положительную деловую репутацию компании / бренда;
  • привлечь в бизнес инвестиции и т. д.

Для проведения добровольной оценки следует обратиться к специалистам. В ходе сертификации экспертами проверяются представленные заявителем сведения (о продукции/компании), осуществляется анализ параметров качества изделий, в т. ч. по итогам испытаний образцов.

Срок действия добровольного сертификата не превышает 3 лет.

Что входит в комплект документов для сертификации

Итак, для проведения сертификации детских товаров предоставьте специалистам:

  • заявку;
  • образцы;
  • информацию б изделиях — название, характеристики, код ТН ВЭД и т. д. (прилагаются этикетки, ярлыки и т. д.);
  • данные о заявителе (сканы ОГРН/ИНН, реквизиты);
  • сертификаты СМК;
  • договоры (ДУЛ или договор на поставку — для импортной продукции);
  • и иные сведения.

А о том, как сэкономить на услугах сертификации, вам расскажут специалисты центра «ГОРТЕСТ». Уточнить детали можно онлайн. Консультации бесплатны!

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#Сертификация#Детская продукция
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