Сколько стоит сертификация детской продукции

Выпуск в обращение на рынок изделий для детей и подростков возможен только после проведения процедур обязательной оценки соответствия, по итогам которой заявителю выдаются разрешительные документы — сертификаты, декларации, СГР.

Многих предпринимателей интересует вопрос стоимости услуг и не просто так. Давайте разберемся в том, какие факторы влияют на цену услуг сертификации и как можно снизить свои затраты при оформлении сертификатов. Из чего складывается стоимость услуг по оценке соответствия Стоимость сертификации детской продукции зависит от: видов разрешительных документов и их количества (нужно правильно произвести разбивку, чтобы объединить продукцию по основным параметрам в 1 или несколько документов);

количества протоколов испытаний образцов;

необходимости проведения анализа состояния производства (АСП);

наличия полного комплекта документов у заявителя;

срочности проведения процедуры;

и других параметров (узнать больше можно по ссылке: https://gortest.ru/sertifikaciya-detskoj-produkcii). Какие документы оформляются на детские товары Согласно положениям «профильных» ТР ТС на детскую продукцию оформляются либо декларации, либо сертификаты, либо СГР (свидетельства о гос.регистрации). Также после обязательной оценки можно получить добровольный сертификат качества. Давайте рассмотрим особенности оформления каждого из документов. 1.Сертификат по ТР ТС Документ оформляется по ТР ТС: 008/2011 — под действие тех. регламента попадают игрушки для детей (машинки, куклы, пазлы, игровые наборы, роботы, конструкторы и другие изделия);

007/2011 — распространяется на постельное белье, нательные изделия (для детей от 1 года), головные уборы (первый слой) одежду первого / второго слоев и т. д.;

025/2011 — обязательной сертификации подлежит мебель, предназначенная для установки в детских комнатах, школах, оздоровительных лагерях, детских садах и иная. Сертификация по ТР ТС может быть проведена только при содействии специалистов и при наличии у заявителя соответствующего комплекта документов. Оценка предполагает в том числе испытания образцов в аккредитованной лаборатории, получение протокола, при необходимости — акта АСП (анализа состояния производства). Сертификат по ТР ТС регистрируется на срок до 5 лет. Декларация о соответствии Основным нормативно-правовым актом, согласно которому на детские товары оформляется декларация, является ТР ТС 007/2011. Декларирование проводится в отношении канцелярских принадлежностей, одежды третьего слов, меховых головных уборов, текстильных изделий, валяной, печатной детской продукции (книг, журналов и т. д.) и кожгалантереи. Зарегистрировать декларацию заявитель вправе самостоятельно или делегировать данный процесс специалистам. Для этого формируется доказательная база, в которую входит протокол исследований образцов в лаборатории. Сведения в декларацию вносятся в электронном виде — на сайте ФСА в личном кабинете заявителя. Срок действия документа составляет не более 5 лет. 3.СГР Свидетельство о гос. регистрации оформляется на детскую продукцию в соответствии с положениями следующих ТР ТС: 007/2011 — на детские средства санитарно-гигиенические (подгузники, пеленки и т. д.), пустышки / соски, посуду, массажные устройства для десен, предметы гардероба первого слоя для детей до года (головные уборы, носки, нательное белье и т. д.) и другие изделия);

009/2011 — на детскую косметику (шампуни, детские крема и лосьоны, мыло и другие товары косметического назначения, предназначенные для детей);

021/2011, 023/2011, 034/2013 и т. д. — на питание для детей (каши, соки, пюре, «молочку» и т. д.). Гос.регистрация товаров для детей — длительная процедура, без помощи квалифицированных специалистов её не провести. Оформляется СГР также на срок не более 5 лет. 4.Добровольный сертификат качества. Зачем нужен добровольный сертификат, если уже оформлены обязательные разрешительные документы? Все просто! Проведение добровольной оценки даст компании преимущества на рынке. Вы сможете: подтвердить качество изделий по ГОСТ и ТУ, наносить знаки качества СДС (системы добровольной сертификации) на маркировку изделий;

получить преимущества при участии в тендерах, заключении договоров с новыми партнерами, выходе на международный рынок;

сформировать положительную деловую репутацию компании / бренда;

привлечь в бизнес инвестиции и т. д. Для проведения добровольной оценки следует обратиться к специалистам. В ходе сертификации экспертами проверяются представленные заявителем сведения (о продукции/компании), осуществляется анализ параметров качества изделий, в т. ч. по итогам испытаний образцов. Срок действия добровольного сертификата не превышает 3 лет. Что входит в комплект документов для сертификации Итак, для проведения сертификации детских товаров предоставьте специалистам: заявку;

образцы;

информацию б изделиях — название, характеристики, код ТН ВЭД и т. д. (прилагаются этикетки, ярлыки и т. д.);

данные о заявителе (сканы ОГРН/ИНН, реквизиты);

сертификаты СМК;

договоры (ДУЛ или договор на поставку — для импортной продукции);

и иные сведения. А о том, как сэкономить на услугах сертификации, вам расскажут специалисты центра «ГОРТЕСТ». Уточнить детали можно онлайн. Консультации бесплатны! Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». erid: LjN8KaYN1