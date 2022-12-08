Сколько стоит сертификация детской продукции

Многих предпринимателей интересует вопрос стоимости услуг и не просто так.
Давайте разберемся в том, какие факторы влияют на цену услуг сертификации и как можно снизить свои затраты при оформлении сертификатов.
Стоимость сертификации детской продукции зависит от:
Согласно положениям «профильных» ТР ТС на детскую продукцию оформляются либо декларации, либо сертификаты, либо СГР (свидетельства о гос.регистрации). Также после обязательной оценки можно получить добровольный сертификат качества.
Давайте рассмотрим особенности оформления каждого из документов.
1.Сертификат по ТР ТС
Документ оформляется по ТР ТС:
Сертификация по ТР ТС может быть проведена только при содействии специалистов и при наличии у заявителя соответствующего комплекта документов.
Оценка предполагает в том числе испытания образцов в аккредитованной лаборатории, получение протокола, при необходимости — акта АСП (анализа состояния производства).
Сертификат по ТР ТС регистрируется на срок до 5 лет.
Основным нормативно-правовым актом, согласно которому на детские товары оформляется декларация, является ТР ТС 007/2011.
Декларирование проводится в отношении канцелярских принадлежностей, одежды третьего слов, меховых головных уборов, текстильных изделий, валяной, печатной детской продукции (книг, журналов и т. д.) и кожгалантереи.
Зарегистрировать декларацию заявитель вправе самостоятельно или делегировать данный процесс специалистам. Для этого формируется доказательная база, в которую входит протокол исследований образцов в лаборатории.
Сведения в декларацию вносятся в электронном виде — на сайте ФСА в личном кабинете заявителя.
Срок действия документа составляет не более 5 лет.
3.СГР
Свидетельство о гос. регистрации оформляется на детскую продукцию в соответствии с положениями следующих ТР ТС:
Гос.регистрация товаров для детей — длительная процедура, без помощи квалифицированных специалистов её не провести.
Оформляется СГР также на срок не более 5 лет.
4.Добровольный сертификат качества.
Зачем нужен добровольный сертификат, если уже оформлены обязательные разрешительные документы?
Все просто! Проведение добровольной оценки даст компании преимущества на рынке. Вы сможете:
Для проведения добровольной оценки следует обратиться к специалистам. В ходе сертификации экспертами проверяются представленные заявителем сведения (о продукции/компании), осуществляется анализ параметров качества изделий, в т. ч. по итогам испытаний образцов.
Срок действия добровольного сертификата не превышает 3 лет.
Итак, для проведения сертификации детских товаров предоставьте специалистам:
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