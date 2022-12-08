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Сову Гарри Поттера спасают в Висимском заповеднике

Сегодня, 06:27
Фото: Висимский биосферный заповедник
С 30 ноября сова по имени Небукля (названа в честь птицы из киносаги о Гарри Поттере — прим.ред.) находится на лечении у ветеринаров в Висимском заповеднике.
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Раненую полярную сову обнаружил житель села Тюльгаш Нижнесергинского района. Орнитологи взяли животное под опеку для дальнейшего лечения. По прогнозам ветврачей, птица может вернуться в естественную среду обитания, если ее организм восстановится.

Представители заповедника объявили сбор средств для лечения Небукли. 31 человек присоединился к благотворительной акции. По состоянию на 2 декабря, ветеринарам удалось оценить состояние птицы, поставить диагноз, назначить лечение.

Сове провели терапию кислородом, выдали лекарственные средства. Пострадавший лесной обитатель идет на поправку: старается самостоятельно принимать пищу, реагирует на приближение человека.

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#Анна Варнакина#Природа#Висим#Висимский заповедник#Сова#Спасение
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