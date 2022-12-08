Сову Гарри Поттера спасают в Висимском заповеднике

Раненую полярную сову обнаружил житель села Тюльгаш Нижнесергинского района. Орнитологи взяли животное под опеку для дальнейшего лечения. По прогнозам ветврачей, птица может вернуться в естественную среду обитания, если ее организм восстановится.
Представители заповедника объявили сбор средств для лечения Небукли. 31 человек присоединился к благотворительной акции. По состоянию на 2 декабря, ветеринарам удалось оценить состояние птицы, поставить диагноз, назначить лечение.
Сове провели терапию кислородом, выдали лекарственные средства. Пострадавший лесной обитатель идет на поправку: старается самостоятельно принимать пищу, реагирует на приближение человека.