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Сургутские медики достали из желудка девочки комок волос

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Врачи сургутской больницы достали из желудка девочки клок волос длинною в 20 сантиметров.

Известно, что прооперированной школьнице 12 лет. Ранее она периодически ела свои волосы. Избавиться от привычки у нее не получалось. В результате в ее желудке накопился клок волос. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

Медики поставили ребенку диагноз – трихобезоар и достали волосы. В больнице девочка оказалась с жалобой на частую рвоту и боль в животе. 

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Напомним, ранее свердловские медики спасли пожилую пациентку от внутреннего кровотечения. У женщины было осложнение, после проделанной пять лет назад операции. 

На ноги женщину поставили врачи СОКБ №1. То, что женщина нуждается в операции, она узнала во время планового осмотра.

#Происшествия#Операция#Волосы#Диагноз#Елена Озерова
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