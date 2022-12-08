Сургутские медики достали из желудка девочки комок волос

Известно, что прооперированной школьнице 12 лет. Ранее она периодически ела свои волосы. Избавиться от привычки у нее не получалось. В результате в ее желудке накопился клок волос. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.
Медики поставили ребенку диагноз – трихобезоар и достали волосы. В больнице девочка оказалась с жалобой на частую рвоту и боль в животе.
Напомним, ранее свердловские медики спасли пожилую пациентку от внутреннего кровотечения. У женщины было осложнение, после проделанной пять лет назад операции.
На ноги женщину поставили врачи СОКБ №1. То, что женщина нуждается в операции, она узнала во время планового осмотра.