Сургутские медики достали из желудка девочки комок волос

Известно, что прооперированной школьнице 12 лет. Ранее она периодически ела свои волосы. Избавиться от привычки у нее не получалось. В результате в ее желудке накопился клок волос. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.