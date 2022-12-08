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Тепло и ветрено: какой будет погода в Нижнем Тагиле в выходные?

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
В выходные дни, 10–11 декабря, погода в Нижнем Тагиле будет теплой, но ветреной.

В ночь с 9 на 10 декабря синоптики прогнозируют температуру атмосферного воздуха в районе -11 градусов Цельсия. Днем ожидается потепление до -9. В субботу, следует из данных сервиса Гисметео, будет пасмурно и выпадет снег (4 миллиметра осадков). Максимальная скорость западного ветра достигнет 12 метров в секунду.

В воскресенье, 11 декабря, столбики термометров покажут -9 градусов ночью и -6 — днем. В Нижнем Тагиле сохранится снегопад и пасмурная погода, однако порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Воздушные массы будут двигаться в юго-западном направлении. В этот день синоптики прогнозируют 3,8 мм осадков.

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