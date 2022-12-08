В воскресенье, 11 декабря, столбики термометров покажут -9 градусов ночью и -6 — днем. В Нижнем Тагиле сохранится снегопад и пасмурная погода, однако порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Воздушные массы будут двигаться в юго-западном направлении. В этот день синоптики прогнозируют 3,8 мм осадков.