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В ДТП с тремя грузовиками на трассе под Екатеринбургом погиб человек

Сегодня, 13:25
Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись три грузовика. В результате один из водителей погиб.

ЧП произошло из-за невнимательности одного из водителей, сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области. Погибшему мужчине было 64 года.

ЧП случилось примерно в 8.00 на 271 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень». Предварительно известно, что 38-летний водитель грузовика, который ехал в Екатеринбург, отвлекся от управления, выехал на встречку, где врезался в другую фуру.

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Далее он по касательной совершил столкновение с другим большегрузом. 64-летний мужчина погиб на месте ЧП, не дождавшись медиков. Остальные мужчины не пострадали.

На первого водителя составили протоколы, в том числе за отсутствие у него документа, подтверждающего техническую исправность машины. На второго водителя также составили протоколы за отсутствие путевого листа и просроченную карту водителя в тахографе. Оба были трезвы.

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Погибший водитель - житель Самарской области. Он вез сахар из Екатеринбурга в Сургут. Проводится расследование.

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