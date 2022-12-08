В ДТП с тремя грузовиками на трассе под Екатеринбургом погиб человек

ЧП произошло из-за невнимательности одного из водителей, сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области. Погибшему мужчине было 64 года.
ЧП случилось примерно в 8.00 на 271 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень». Предварительно известно, что 38-летний водитель грузовика, который ехал в Екатеринбург, отвлекся от управления, выехал на встречку, где врезался в другую фуру.
Далее он по касательной совершил столкновение с другим большегрузом. 64-летний мужчина погиб на месте ЧП, не дождавшись медиков. Остальные мужчины не пострадали.
На первого водителя составили протоколы, в том числе за отсутствие у него документа, подтверждающего техническую исправность машины. На второго водителя также составили протоколы за отсутствие путевого листа и просроченную карту водителя в тахографе. Оба были трезвы.
Погибший водитель - житель Самарской области. Он вез сахар из Екатеринбурга в Сургут. Проводится расследование.