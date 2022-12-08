В Екатеринбурге ночью привезли 30-метровую ель для Ледового городка

Теперь дерево предстоит привести в порядок, так как после дороги оно выглядит не очень. По пути ель растеряла часть убранства. Однако еще при подготовке этот момент транспортировщики учли, а потому «юбку» они привезли отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Во время монтажа ситуация будет исправлена.