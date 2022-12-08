В Екатеринбурге ночью привезли 30-метровую ель для Ледового городка

В текущем году было решено установить живую ель. Она будет иметь высоту в 30 метров, а диаметр кроны составит восемь метров. Спилена она была еще днем 7 декабря. Однако для доставки потребовалась спецтехника. Она везла ель несколько часов.
Теперь дерево предстоит привести в порядок, так как после дороги оно выглядит не очень. По пути ель растеряла часть убранства. Однако еще при подготовке этот момент транспортировщики учли, а потому «юбку» они привезли отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Во время монтажа ситуация будет исправлена.
Обычно на площади 1905 года размещают искусственную елку. Она имеет форму гигантского зеленого конуса с тысячами лампочек иллюминации. Иногда устанавливается живая. Последний раз такую ель устанавливали в 2018 году. Она была высотой 21 метр, а ее вес составил две тонны.