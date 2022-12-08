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В Екатеринбурге ночью привезли 30-метровую ель для Ледового городка

Сегодня, 07:15
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Екатеринбург продолжает подготовку к Новому году. В ночь на 8 декабря 2022 года на площадь 1905 года привезли главную праздничную елку. Она будет украшением Ледового городка.

В текущем году было решено установить живую ель. Она будет иметь высоту в 30 метров, а диаметр кроны составит восемь метров. Спилена она была еще днем 7 декабря. Однако для доставки потребовалась спецтехника. Она везла ель несколько часов.

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Теперь дерево предстоит привести в порядок, так как после дороги оно выглядит не очень. По пути ель растеряла часть убранства. Однако еще при подготовке этот момент транспортировщики учли, а потому «юбку» они привезли отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Во время монтажа ситуация будет исправлена.

Обычно на площади 1905 года размещают искусственную елку. Она имеет форму гигантского зеленого конуса с тысячами лампочек иллюминации. Иногда устанавливается живая. Последний раз такую ель устанавливали в 2018 году. Она была высотой 21 метр, а ее вес составил две тонны.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Ель#Новый год#Установка#Ледовый городок
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