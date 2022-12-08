В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей

За год в Нижнем Тагиле отремонтировали пять участков и выполнили капитальный ремонт четырех участков общей протяженностью 14,9 км и площадью 179,1 кв.м. Мероприятия выполнялись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На выделенные средства отремонтированы:
В 2022 году также продолжились работы на мосту по улице Циолковского. Общий объем средств 160,1 млн рублей, причем 152,1 млн — выделены из федерального бюджета.
К 1 ноября 2022 года эти средства полностью освоены. Администрация Нижнего Тагила запросила у регионального правительства дополнительное финансирование на продолжение работ по этому объекту.
Транспортный узел в границах улиц — проспект Ленина, Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор, часть участка по Исинскому тракту — выполнялись вне национального проекта.
Изначально стоимость работ по контракту составляла 276 млн рублей. Однако из-за непредусмотренных проектом работ заключили допсоглашение еще на 302 млн рублей, а срок исполнения продлили до конца 2022 года.
По состоянию на 1 ноября выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по улице Садовая на участке от проспекта Ленина до улицы Заводская, обустроены парковочные площади у гостиницы «Тагил», торговых центров и стелы Трудовой доблести, а также новая площадь с упорядоченными остановочными площадками для городских пассажирских автобусов. Завершены работы по перекладке инженерных сетей, — пояснили в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Исинский тракт имеет протяженность 9,5 км и располагается на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Предполагалось, что автодорогу отремонтируют в 2024 году, однако из-за паводка и его последствий мэрия Нижнего Тагила обратилась за поддержкой губернатора Свердловской области.
21 июля утверждено постановление Правительства Свердловской области, которым городу Нижний Тагил выделены 100 млн рублей средств из областного бюджета на выполнение 1 этапа ремонта указанной дороги (5,3 млн.рублей — софинансирование местного бюджета). На сегодняшний день выполнена замена асфальтового покрытия на участке протяженностью около 4 км. Оставшийся участок планируется отремонтировать в 2023 году, — прокомментировали в администрации Нижнего Тагила.
Ежегодно из бюджета Нижнего Тагила выделяется более 360 млн рублей на содержание дорожной сети. По заверению дорожных служб и представителей Администрации Нижнего Тагила этого недостаточно.
По оценкам дорожных служб Нижнего Тагила это около 650 млн рублей, чтобы в нормальном состоянии содержать дороги города в течение года, с учетом изменения цен на сегодняшний день, — сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов на заседании постоянной комиссии по ЖКХ в городской думе 6 декабря 2022 года.
По другой оценке на содержание дорог на год нужно не меньше миллиарда рублей.
С каждым годом всё больше и больше денег уходит на содержание дорог. Есть норматив по ремонту и содержанию дорог, согласно нему нужно 1,8 млрд, — сообщил заместитель главы Администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Отметим, что средства, выделяемые на эту статью расходов, входят в муниципальную программу «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». Общий объем средств по ней составляет более 3,5 млрд рублей.
На 2022 год из местного бюджета на содержание дорог было заложено почти 369 млн рублей, годом ранее сумма составляла 365,1 млн рублей. Помимо этого основные средства подпрограммы (более 1,5 млрд рублей) были израсходованы на строительство моста по Луганскому проспекту, а также на подпрограмму «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» и закупку необходимых товаров, работ и услуг.