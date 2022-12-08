В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей

На 2022 год из местного бюджета на содержание дорог было заложено почти 369 млн рублей, годом ранее сумма составляла 365,1 млн рублей. Помимо этого основные средства подпрограммы (более 1,5 млрд рублей) были израсходованы на строительство моста по Луганскому проспекту, а также на подпрограмму «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» и закупку необходимых товаров, работ и услуг.