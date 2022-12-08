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В Подмосковье власти разъяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

Сегодня, 10:01
Жительницам Московской области доступна бесплатная процедура экстракорпорального оплодотворения. Эту возможность предоставляет региональный проект “Финансовая поддержка семей при рождении детей”, являющийся частью нацпроекта “Демография”.

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что с начала текущего года услугой воспользовались уже около 5100 женщин. Также она отметила, что направление на бесплатное ЭКО доступно только по назначению врача, пишет newizv.ru.

Данная услуга в Подмосковье квотирована. Чтобы получить подробную информацию об услуге и перечне необходимых для её получения документов, следует воспользоваться разделом “Информация” официального сайта регионального Минздрава.

Сообщается, что первым этапом при получении направления на бесплатное ЭКО будет консультация с гинекологом по месту жительства. Он проводит предварительное обследование и выдаёт направление в перинатальный центр для дальнейших консультаций. Также понадобится встреча с областным репродуктологом. В лист ожидания пациентку вносит репродуктолог уже в перинатальном центре. После этого остаётся только ждать своей очереди.

Направление на ЭКО за счёт ОМС выдается только в медучреждение, участвующее в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология” и виду “ЭКО”.

 

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