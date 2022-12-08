В Подмосковье власти разъяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что с начала текущего года услугой воспользовались уже около 5100 женщин. Также она отметила, что направление на бесплатное ЭКО доступно только по назначению врача, пишет newizv.ru.
Данная услуга в Подмосковье квотирована. Чтобы получить подробную информацию об услуге и перечне необходимых для её получения документов, следует воспользоваться разделом “Информация” официального сайта регионального Минздрава.
Сообщается, что первым этапом при получении направления на бесплатное ЭКО будет консультация с гинекологом по месту жительства. Он проводит предварительное обследование и выдаёт направление в перинатальный центр для дальнейших консультаций. Также понадобится встреча с областным репродуктологом. В лист ожидания пациентку вносит репродуктолог уже в перинатальном центре. После этого остаётся только ждать своей очереди.
Направление на ЭКО за счёт ОМС выдается только в медучреждение, участвующее в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология” и виду “ЭКО”.