В Подмосковье власти разъяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

Сообщается, что первым этапом при получении направления на бесплатное ЭКО будет консультация с гинекологом по месту жительства. Он проводит предварительное обследование и выдаёт направление в перинатальный центр для дальнейших консультаций. Также понадобится встреча с областным репродуктологом. В лист ожидания пациентку вносит репродуктолог уже в перинатальном центре. После этого остаётся только ждать своей очереди.