В Тагиле ищут мастеров по изготовлению новогоднего декора из мусора

Вторичное использование вещей — важный экотренд среди россиян, в том числе жителей Нижнего Тагила. Практика переосмысления вещей наверняка знакома каждому. Устаревшие джинсы превращались в шорты, свитер — в шапку или шарф, а коробки — в ящики для мелочей. И если в прошлом к данным мерам обращались с целью экономии, то сейчас — для сохранения всего живого. Повторное использование вещей позволяет в разы сократить количество отходов и встать на путь осознанного потребления.