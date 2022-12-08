В Тагиле ищут мастеров по изготовлению новогоднего декора из мусора

Вторичное использование вещей — важный экотренд среди россиян, в том числе жителей Нижнего Тагила. Практика переосмысления вещей наверняка знакома каждому. Устаревшие джинсы превращались в шорты, свитер — в шапку или шарф, а коробки — в ящики для мелочей. И если в прошлом к данным мерам обращались с целью экономии, то сейчас — для сохранения всего живого. Повторное использование вещей позволяет в разы сократить количество отходов и встать на путь осознанного потребления.
Более того, процесс преобразования старого в нового может превратиться в настоящую психотерапию. Психолог Виктория Шмакова, которая сама увлекается бережным творчеством, объяснила, что творчество — лучшая практика познания себя.
Когда ты творишь, то учишься быть с собой, принимать себя со всеми «тараканами». И это всегда ресурс. У апсайклинга есть одна прекрасная сторона: всё можно найти дома, то есть взглянуть по-новому на привычные вещи. При этом апсайклингом может заниматься человек, далекий от творчества. Сбор и переработка пластика, обмен книгами и прочее — путь к новому. Жизнь состоит из маленьких мгновений, любовь к себе, к ближнему своему, к природе дает возможность соткать из этих мгновений нечто большее, — отметила владелица психологической мастерской в Нижнем Тагиле Виктория Шмакова.
Вот уже второй год региональный оператор «Рифей» поддерживает среди жителей Нижнего Тагила идею переработки вторсырья. Компания вновь объявляет конкурс, в котором может принять участие любой желающий. Лучшие работы войдут в выставочную коллекцию экодома для приема вторсырья, а победителей наградят экопризами.
Для участия создайте новогодние поделку или декор из мусора, например, вещей, банок, бутылок или любых других отходов. Выложите фото поделки из вторсырья во Вконтакте или «Одноклассниках», укажите автора и опишите технику изготовления работы, затем поставьте хэштег #теперьнемусор. Срок приема работ — с 9 по 26 декабря, имена счастливчиков озвучат до 29 декабря. Побороться за призы могут только жители территорий, которые обслуживает компания «Рифей».
В прошлом году участники экоакции удивили как жюри, так и тагильчан. Татьяна Иванова превратила картонную втулку, остатки ниток и старую бижутерию в миниатюрную пушистую шапку для украшения елки. А председатель ТОСа «Пограничный» создал целое световое шоу из старого дивана. Еще одна победительница, психолог Виктория Шмакова, продолжает заниматься переосмыслением вещей и поделилась с редакцией TagilCity.ru, какую пользу это приносит не только внешнему, но и внутреннему миру.
Творческое начало есть в каждом из нас, говорит психолог Виктория Шмакова, которая занимается апсайклингом около десяти лет. Новое прочтение вещей тагильчанка может практиковать буквально во всем. Неактуальная вещь под ее кистью становится яркой, дизайнерской разработкой, стеклянный бокал превращается в необычный декор-подсвечник, а детский конструктор — в символ Нового года.
В этом году сделала новогоднего гнома, основой для которого послужила пластиковая банка от какао. Ведь не у всех есть наполнитель для мягких игрушек, а в этом случае он и не нужен. Из старых рамок от грамот получилось новогоднее украшение для интерьера, из березовых веток, опавших от порыва ветра, создала украшение для фотозоны, — отметила Виктория Шмакова.
Психолог, умеющая видеть необычное в обыденном, уверена, что творчество подвластно любому человеку. Сотворение чего-то нового — самый простой путь знакомства с собой, отметила специалист.
Новая жизнь старым вещам может принести и финансовую пользу. Работы мастеров, создающих авторские подарки, пользуются спросом. Так, корреспондент TagilCity.ru Анна Григорьева делает неповторимые записные книжки, где каждый листок — произведение искусства. Идея заниматься скрапбукингом, делится девушка, возникла после поиска оригинального блокнота в магазинах.
Я поняла, что в магазинах не найти оригинальных открыток, блокнотов, альбомов и так далее. Интереснее сделать эти вещи самому, ручная работа всегда ценится выше не только в денежном, но и эстетическом плане, — поделилась Анна.
В процессе создания авторской книжки девушка иногда использует ненужные ткани, кружево и другие мелочи. Бусина от старого колье, деталь от детской игрушки, старая открытка — под взглядом мастера все это превращается в обложку, которую хочется разглядывать часами.
Постепенно тагильчанка стала видеть все новые формы перевоплощения привычных вещей. Тканевые полоски от старой простыни теперь защищают сон семьи, а пластиковый стакан и старые брюки превращаются в оригинальную мини-елку, которую не найдешь ни в одном доме.
Глаз мастера чаще всего видит, что можно использовать от старой вещи. Иногда вся вещь и становится предметом декора. Ведь скрапбукинг — это не только работа с бумагой. За основу берутся женская обувь, старые будильники, пластинки, малярные кисти, шкатулки и так далее. Их перекрашивают, украшают декором, и эти предметы становятся частью интерьера, — говорит Анна Григорьева.
Увлечение скрапбукингом, признается девушка, может перерасти в полноценный бизнес. Известные мастера выставляют на продажу не только блокноты, но и оригинальные фотоальбомы, открытки, адвент календари и многое другое.
Напомним, в Нижнем Тагиле откроются два экодома для экопросвещения горожан и приема вторсырья. Первый бокс возводят на парковке гипермаркета «Лента» на Гальянке, второй — в парке «Народный». В этих местах жители города смогут сдать на повторную переработку более десяти видов отходов и узнать, как улучшается экология при осознанном обращении с ТКО.