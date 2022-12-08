За липовую прописку засудили маму первоклассника в Екатеринбурге

Женщину обвинили в использовании заведомо поддельного иного официального документа. Сама подсудимая является уроженкой ближнего зарубежья.
В ходе рассмотрения уголовного дела Чкаловским районным судом Екатеринбурга, женщина знала, что условием для приема учащихся в школу № 215 «Созвездие» является регистрация на территориальном участке, закрепленном за учреждением. К нему относится и дом на улице Счастливая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемая хотела, чтобы ее сына зачислили в первый класс данной школы. Она понимала, что первоочередного права у нее нет. Она нашла в интернете объявление об оформлении регистрации по месту пребывания.
Женщина позвонила автору и договорилась с ним о приобретении прописки. После того, как поддельное свидетельство было на руках у матери, она предоставила его в МФЦ. В результате ребенок был зачислен в желаемую школу.
В результате суд посчитал, что вина женщины доказана и назначил ей 6 месяцев ограничения свободы.