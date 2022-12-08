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За липовую прописку засудили маму первоклассника в Екатеринбурге

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
Полгода ограничения свободы получила жительница Екатеринбурга за предоставление поддельной прописки для своего ребенка, чтобы его зачислили в первый класс.

Женщину обвинили в использовании заведомо поддельного иного официального документа. Сама подсудимая является уроженкой ближнего зарубежья.

В ходе рассмотрения уголовного дела Чкаловским районным судом Екатеринбурга, женщина знала, что условием для приема учащихся в школу № 215 «Созвездие» является регистрация на территориальном участке, закрепленном за учреждением. К нему относится и дом на улице Счастливая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемая хотела, чтобы ее сына зачислили в первый класс данной школы. Она понимала, что первоочередного права у нее нет. Она нашла в интернете объявление об оформлении регистрации по месту пребывания.

Женщина позвонила автору и договорилась с ним о приобретении прописки. После того, как поддельное свидетельство было на руках у матери, она предоставила его в МФЦ. В результате ребенок был зачислен в желаемую школу.

В результате суд посчитал, что вина женщины доказана и назначил ей 6 месяцев ограничения свободы.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Школа#Первый класс#Подделка#Документы
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