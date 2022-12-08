Закон о материнском капитале в России: возможности использования для строительства

Для того чтобы использовать материнский капитал на строительство или ремонт жилья, семья должна сначала обратиться в Пенсионный фонд России для получения справки о наличии права на материнский капитал. Затем, эти деньги могут быть переведены на счет подрядчика или магазина строительных материалов. Стоит отметить, что семья может самостоятельно выбирать организации и компании, которые будут заниматься строительством или ремонтом их дома.