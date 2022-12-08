Житель Екатеринбурга напал на таксиста и угнал автомобиль

Известно, что в ночное время суток (с 2:30 до 4:02 по уральскому времени) осужденный вместе с неизвестным лицом, которому назначили принудительное лечение, задумали преступление: мужчины решили угнать Hyundai Solaris. Автомобиль был припаркован у остановки «Токарей» на ВИЗе в Екатеринбурге.