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Житель Екатеринбурга напал на таксиста и угнал автомобиль

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI
35-летний житель Екатеринбурга Александр Р. попал под суд за разбой и хищение автомобиля. Мужчина избил таксиста 22 сентября 2019 года, отобрал машину и деньги и получил 5,5 лет тюрьмы.
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Известно, что в ночное время суток (с 2:30 до 4:02 по уральскому времени) осужденный вместе с неизвестным лицом, которому назначили принудительное лечение, задумали преступление: мужчины решили угнать Hyundai Solaris. Автомобиль был припаркован у остановки «Токарей» на ВИЗе в Екатеринбурге.

Неизвестный соучастник проник в автомобиль, сел на переднее сидение и открыл двери осужденному. Александр Р. занял место за водителем, достал нож и приставил к горлу потерпевшего таксиста. Мужчина потребовал отвезти их на кладбище в Железнодорожном районе.

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Водитель такси пытался сопротивляться: он экстренно затормозил в районе улицы Малышева, 51, однако соучастник преступления ударил таксиста кулаком. После этого отправленный на лечение преступник забрал у пострадавшего 5300 рублей и мобильный телефон. Машина продолжила движение.

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Далее, около торгового центра «Антей», автовладелец снова затормозил, отобрал нож у гражданина Р. и покинул автомобиль. Охранник ТЦ задержал ныне осужденного. Октябрьский районный суд признал угонщика виновным и назначил 5 лет и 6 месяцев в ИК строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Суд#Разбой#Такси
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