Житель Екатеринбурга напал на таксиста и угнал автомобиль

Известно, что в ночное время суток (с 2:30 до 4:02 по уральскому времени) осужденный вместе с неизвестным лицом, которому назначили принудительное лечение, задумали преступление: мужчины решили угнать Hyundai Solaris. Автомобиль был припаркован у остановки «Токарей» на ВИЗе в Екатеринбурге.
Неизвестный соучастник проник в автомобиль, сел на переднее сидение и открыл двери осужденному. Александр Р. занял место за водителем, достал нож и приставил к горлу потерпевшего таксиста. Мужчина потребовал отвезти их на кладбище в Железнодорожном районе.
Водитель такси пытался сопротивляться: он экстренно затормозил в районе улицы Малышева, 51, однако соучастник преступления ударил таксиста кулаком. После этого отправленный на лечение преступник забрал у пострадавшего 5300 рублей и мобильный телефон. Машина продолжила движение.
Далее, около торгового центра «Антей», автовладелец снова затормозил, отобрал нож у гражданина Р. и покинул автомобиль. Охранник ТЦ задержал ныне осужденного. Октябрьский районный суд признал угонщика виновным и назначил 5 лет и 6 месяцев в ИК строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.