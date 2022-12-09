240 беженцев из ЛДНР и Украины нашли работу в Свердловской области

Найти подходящее рабочее место помогли специалисты из службы занятости региона. Также сотрудники департамента по труду и занятости населения провели консультации с 98 людьми, вынужденно переехавшими на территорию Свердловской области, сообщает ТАСС.
Три человека, приехавшие в регион с целью получения временного убежища, проходят профессиональное обучение. Занятия предоставлены в рамках национального проекта «Демография». Беженцев обучают менеджменту, SMM и продвижению в соцсетях и косметологии.
Ранее стало известно, что трое медиков из ЛДНР и Украины трудоустроятся в больницы Нижнего Тагила. Вакансию рентгенлаборанта и зубного врача в Горбольнице № 1 займут беженцы после прохождения дополнительного обучения и повышения квалификации.