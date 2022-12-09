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240 беженцев из ЛДНР и Украины нашли работу в Свердловской области

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
К декабрю 2022 года обзавестись работой смогли более половины беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, желающих трудоустроиться в Свердловской области.

Найти подходящее рабочее место помогли специалисты из службы занятости региона. Также сотрудники департамента по труду и занятости населения провели консультации с 98 людьми, вынужденно переехавшими на территорию Свердловской области, сообщает ТАСС.

Три человека, приехавшие в регион с целью получения временного убежища, проходят профессиональное обучение. Занятия предоставлены в рамках национального проекта «Демография». Беженцев обучают менеджменту, SMM и продвижению в соцсетях и косметологии.

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Ранее стало известно, что трое медиков из ЛДНР и Украины трудоустроятся в больницы Нижнего Тагила. Вакансию рентгенлаборанта и зубного врача в Горбольнице № 1 займут беженцы после прохождения дополнительного обучения и повышения квалификации.

Беженцы из Донбасса будут работать медиками в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Беженцы#Украинские беженцы#Работа
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