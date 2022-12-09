240 беженцев из ЛДНР и Украины нашли работу в Свердловской области

Ранее стало известно, что трое медиков из ЛДНР и Украины трудоустроятся в больницы Нижнего Тагила. Вакансию рентгенлаборанта и зубного врача в Горбольнице № 1 займут беженцы после прохождения дополнительного обучения и повышения квалификации.