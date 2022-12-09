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Более 130 млн рублей потратили на восстановление после потопа в Верхней Салде

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Из бюджета Свердловской области было потрачено более 130 миллионов рублей на восстановление 3-х пострадавших муниципалитетов после выхода реки Салды из берегов в 2021 году. О проведенных работах сообщили в ходе прямого эфира губернатора Евгения Куйвашева.
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Во время прошлой онлайн-встречи, в ходе которой глава региона отвечал на вопросы местных жителей, поступило множество вопросов о проведении мероприятий по нейтрализации ущерба, возникшего в результате стихийного бедствия. Люди жаловались прибывшему к месту ЧП Евгению Куйвашеву на отсутствие водоотвода и переживали: каков будет масштаб трагедии, если дождь будет идти не сутки, а на протяжении недели?

В итоге на восстановление дорог направили более 130 миллионов рублей, провели ремонт водопропускных труб, мостов и жилых домов. Около 28 миллионов рублей в виде компенсаций получили порядка тысячи жителей Верхней Салды.

Мы, вот, как пострадавшие обратились, написали заявление и буквально на следующий день начали получать материальную помощь, — рассказал один из пострадавших местных жителей.
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Напомним, что природный катаклизм произошел в 2021 году. В муниципалитете объявили режим ЧС. К месту происшествия выезжали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Алексей Кузнецов.

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#Анна Варнакина#Евгений Куйвашев#Экономика#Эксклюзив#Верхняя и Нижняя Салда#Река#Деньги#Помощь#Компенсация#Губернатор
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