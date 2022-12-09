Более 130 млн рублей потратили на восстановление после потопа в Верхней Салде

Во время прошлой онлайн-встречи, в ходе которой глава региона отвечал на вопросы местных жителей, поступило множество вопросов о проведении мероприятий по нейтрализации ущерба, возникшего в результате стихийного бедствия. Люди жаловались прибывшему к месту ЧП Евгению Куйвашеву на отсутствие водоотвода и переживали: каков будет масштаб трагедии, если дождь будет идти не сутки, а на протяжении недели?