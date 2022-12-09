Более сотни нарушений на дорогах выявлено за один вечер в Нижнем Тагиле

Остальные нарушения касаются водителей. Шестеро ехали не пристегнутыми, пятеро управляли автомобилями с нечитаемыми номерами, еще пятеро проехали на красный сигнал светофора, четыре ехали с тонировкой, а еще у двоих выявлена незаконная разметка такси. Кроме того, один водитель перевозил ребенка без специального устройства, другой управлял неисправным авто, а третий нарушил правило о запрете приема алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП, к которому он причастен.
Всего с начала года на дорогах Нижнего Тагила произошло 216 ДТП. В результате 33 человека погибли, 323 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Там напомнил, что пешеходам при пересечении дороги необходимо быть предельно внимательными и ходить по правилам, в частности, по пешеходному переходу. А в темное время суток обязательно должны использоваться световозвращающие элементы. Родители также должны подавать детям пример на дороге.