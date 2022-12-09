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Более сотни нарушений на дорогах выявлено за один вечер в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Более сотни человек нарушили ПДД
В результате рейда, проведенного ГИБДД 8 декабря 2022 года, были выявлены 108 нарушений правил дорожного движения. Из них 78 совершили пешеходы. Они переходили дорогу в неположенном месте.

Остальные нарушения касаются водителей. Шестеро ехали не пристегнутыми, пятеро управляли автомобилями с нечитаемыми номерами, еще пятеро проехали на красный сигнал светофора, четыре ехали с тонировкой, а еще у двоих выявлена незаконная разметка такси. Кроме того, один водитель перевозил ребенка без специального устройства, другой управлял неисправным авто, а третий нарушил правило о запрете приема алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП, к которому он причастен.

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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Всего с начала года на дорогах Нижнего Тагила произошло 216 ДТП. В результате 33 человека погибли, 323 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Там напомнил, что пешеходам при пересечении дороги необходимо быть предельно внимательными и ходить по правилам, в частности, по пешеходному переходу. А в темное время суток обязательно должны использоваться световозвращающие элементы. Родители также должны подавать детям пример на дороге.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#ГИБДД#Рейд#Нарушения#Водители#Пешеходы
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