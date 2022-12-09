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Двоих жителей Нижнего Тагила внесли во всероссийский реестр террористов

Сегодня, 03:20
Фото: Оперативная съемка ФСБ России
«Черный список» Росфинмониторинга пополнился фамилиями двух жителей Нижнего Тагила, которых подозревают к причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Один из них, уроженец Мариуполя 59-ти лет, проживает в Нижнем Тагиле с 2014 года. Он был задержан в середине октября оперативниками ФСБ России и подозревается в подготовке к совершению теракта в одном из административных зданий Минобороны, сообщал портал TagilCity.ru. В тот же день он был заключен под стражу, в его квартире найдены составляющие зажигательной бомбы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Видео: Оперативная съемка ФСБ России

Второй тагильчанин попал в поле зрения силовых структур из-за своих публикаций в социальных сетях, где он дискредитировал действующую власть. Ему 56 лет, судя по данным из открытых источников, он родился в Качканаре, закончил Валериановскую среднюю школу и Колледж морской рыбопромышленный во Владивостоке, работал моряком. В данный момент его страница в соцсети Вконтакте заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

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Включение в перечень Росфинмониторинга лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности, накладывает серьезные ограничения в финансовой деятельности. В частности, запрещается осуществлять финансовые операции на сумму более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также, внесенное в реестр лицо, имеет сложности с трудоустройством и реализацией своих избирательных прав.

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