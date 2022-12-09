Двоих жителей Нижнего Тагила внесли во всероссийский реестр террористов

Один из них, уроженец Мариуполя 59-ти лет, проживает в Нижнем Тагиле с 2014 года. Он был задержан в середине октября оперативниками ФСБ России и подозревается в подготовке к совершению теракта в одном из административных зданий Минобороны, сообщал портал TagilCity.ru. В тот же день он был заключен под стражу, в его квартире найдены составляющие зажигательной бомбы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.