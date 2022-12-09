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Евгений Куйвашев назвал вузы Екатеринбурга конкурентами московских

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что вузы региона достаточно усовершенствованы, чтобы составить конкуренцию московским и питерским.

Отвечая на очередной вопрос прямой линии, Евгений Куйвашев сказал, что Екатеринбург по праву может считаться студенческой столицей. Более того, он добавил, что университеты Екатеринбурга ничем не уступают московским и питерским.

У нас огромное количество учебных заведений – около 125. Вместе с заочниками и средним профессиональным образованием почти 190 тысяч студентов обучаются. Безусловно, ежегодно совершенствуется и образовательная программа, меняются подходы, - сказал Евгений Куйвашев.

Также он добавил, что вузы Екатеринбурга настолько приближены к реальному сектору экономики, что программы обучения имеют более прикладной характер. В связи с этим, начиная с третьего курса студенты проходят стажировки на различных предприятиях.

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При этом Евгений Куйвашев отметил, что выбор вуза – личное дело выпускника. Он должен сам выбрать, какая профессия ему больше нравится. Однако и родительский совет очень важен.

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