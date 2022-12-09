Евгений Куйвашев назвал вузы Екатеринбурга конкурентами московских

Отвечая на очередной вопрос прямой линии, Евгений Куйвашев сказал, что Екатеринбург по праву может считаться студенческой столицей. Более того, он добавил, что университеты Екатеринбурга ничем не уступают московским и питерским.
У нас огромное количество учебных заведений – около 125. Вместе с заочниками и средним профессиональным образованием почти 190 тысяч студентов обучаются. Безусловно, ежегодно совершенствуется и образовательная программа, меняются подходы, - сказал Евгений Куйвашев.
Также он добавил, что вузы Екатеринбурга настолько приближены к реальному сектору экономики, что программы обучения имеют более прикладной характер. В связи с этим, начиная с третьего курса студенты проходят стажировки на различных предприятиях.
При этом Евгений Куйвашев отметил, что выбор вуза – личное дело выпускника. Он должен сам выбрать, какая профессия ему больше нравится. Однако и родительский совет очень важен.