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Евгений Куйвашев рассказал о демобилизации отцов троих детей

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI

Евгений Куйвашев рассказал о демобилизации многодетных отцов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о возможности демобилизации отцов троих детей в регионе.

Вопрос про демобилизацию для отцов троих детей поступил главе региона на «горячую линию». Обратившиеся говорили о сотнях многодетных отцов в военных частях, которым не удается получить отсрочку.

В начале мобилизации была большая проблема с отстрочкой для отцов трех детей. Она и сейчас есть, вопросы продолжают поступать. По федеральному закону, демобилизации подлежали отцы четырех детей, либо детей, которые находятся на попечении мужчины. Демобилизация для таких отцов сегодня есть. Нужно для разъяснения обратиться на «горячую линию», там скажут, какие документы подать документы для демобилизации, в какой военкомат обратиться. В конце ноября, я точно знаю, многодетный отец вернулся домой, подав все необходимые документы, — пояснил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Номер телефон «горячей линии» по частичной мобилизации в Свердловской области — 8 (800) 101-91-11.

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#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Мобилизованные#Дети#Спецоперация#Ребенок#Юлия Степанова
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