Губернатор Свердловской области поблагодарил Нижний Тагил за праздник на 300-летие

Напомним, празднование Дня города в Нижнем Тагиле состоялось в августе. В течение нескольких дней проходили различные мероприятия — начиная от детских развлечений и заканчивая выступлением Хабиба. В День города был открыт мост через Тагильский пруд, а также путепровод по улице Циолковского.