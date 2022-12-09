Губернатор Свердловской области поблагодарил Нижний Тагил за праздник на 300-летие

В этом году мы отметили 300-летие Нижнего Тагила. Кстати, неплохие мероприятия команда города подготовила, да и вообще город подготовился. Должен их, пользуясь случаем, поблагодарить, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, празднование Дня города в Нижнем Тагиле состоялось в августе. В течение нескольких дней проходили различные мероприятия — начиная от детских развлечений и заканчивая выступлением Хабиба. В День города был открыт мост через Тагильский пруд, а также путепровод по улице Циолковского.