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Губернатор Свердловской области поблагодарил Нижний Тагил за праздник на 300-летие

Сегодня, 07:46
Фото: TagilCity.ru

Евгений Куйвашев поблагодарил мэрию Нижнего Тагила за праздник на 300-летие

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии поблагодарил мэрию Нижнего Тагила за мероприятия, проведенные во время празднования 300-летнего юбилея города.
В этом году мы отметили 300-летие Нижнего Тагила. Кстати, неплохие мероприятия команда города подготовила, да и вообще город подготовился. Должен их, пользуясь случаем, поблагодарить, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Напомним, празднование Дня города в Нижнем Тагиле состоялось в августе. В течение нескольких дней проходили различные мероприятия — начиная от детских развлечений и заканчивая выступлением Хабиба. В День города был открыт мост через Тагильский пруд, а также путепровод по улице Циолковского.

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#Юлия Степанова#Город#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил#Куйвашев#Губернатор#День города#300-летие Нижнего Тагила#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев
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