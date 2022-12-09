Осенью 2022 года Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья анонсировала проведение международных соревнований в Нижнем Тагиле. «Кубок медной горы» должен был состояться со 2 по 4 декабря, но были перенесены на март.