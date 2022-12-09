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Итоги дня в Тагиле: на плотину потратят миллиард рублей, а в банках произошел сбой

Сегодня, 15:40
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Плотину на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле отремонтируют за миллиард рублей, а в приложениях «Сбер» и «Тинькофф» произошел сбой. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 декабря.

На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен один миллиард рублей. Такая сумма установлена предварительно и может быть изменена.

На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
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Евгений Куйвашев прокомментировал строительство исправительного центра в Нижнем Тагиле. Он сказал, что люди, которые будут там жить, уже встали на путь исправления.

«Все будет под контролем»: Куйвашев об исправительном центре в Нижнем Тагиле
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Осенью 2022 года Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья анонсировала проведение международных соревнований в Нижнем Тагиле. «Кубок медной горы» должен был состояться со 2 по 4 декабря, но были перенесены на март.

Международные старты в Нижнем Тагиле предварительно перенесены на март
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о большом количестве жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Люди жаловались губернатору, а также на горячую линию. К настоящему моменту работа налажена.

Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
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Тагильчане пожаловались на сбои в работе мобильных приложений «СберОнлайн» и «Тинькофф». При попытке зайти на экране появлялись сообщения, что сервисы временно недоступны.

Жители Тагила пожаловались на сбои в работе Сбер и Тинькофф
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На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
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