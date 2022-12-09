На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен один миллиард рублей. Такая сумма установлена предварительно и может быть изменена.
Евгений Куйвашев прокомментировал строительство исправительного центра в Нижнем Тагиле. Он сказал, что люди, которые будут там жить, уже встали на путь исправления.
Осенью 2022 года Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья анонсировала проведение международных соревнований в Нижнем Тагиле. «Кубок медной горы» должен был состояться со 2 по 4 декабря, но были перенесены на март.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о большом количестве жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Люди жаловались губернатору, а также на горячую линию. К настоящему моменту работа налажена.
Тагильчане пожаловались на сбои в работе мобильных приложений «СберОнлайн» и «Тинькофф». При попытке зайти на экране появлялись сообщения, что сервисы временно недоступны.