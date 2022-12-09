Круглые столы по взаимодействию жильцов с УК будут проходить в Нижнем Тагиле

Жильцы многоквартирных домов не понимают, за что платят по квитанциям ,уверены депутаты Нижнего Тагила. Кроме того, они не понимают степень ответственности и обязанности компаний, которым доверено управлять домом. Эту проблему обсуждали представители мэрии и депутаты Нижнего Тагила на комиссии в городской думе по ЖКХ 6 декабря.