Круглые столы по взаимодействию жильцов с УК будут проходить в Нижнем Тагиле

Жильцы многоквартирных домов не понимают, за что платят по квитанциям ,уверены депутаты Нижнего Тагила. Кроме того, они не понимают степень ответственности и обязанности компаний, которым доверено управлять домом. Эту проблему обсуждали представители мэрии и депутаты Нижнего Тагила на комиссии в городской думе по ЖКХ 6 декабря.
Проблема в том, что нет понимания, что они отдали свои полномочия УК и она должна выполнять свои функции, свои обязанности. Нужно собирать УК, доводить инфу до жильцов, чтобы они понимали, за что они платят, спрашивали это с УК, — начал тему депутат Сергей Бурлай.
В мэрии заявили, что ранее они уже озаботились этой проблемой, и даже проводили первые круглые столы со старшими по домам и представителями управляющих компаний Нижнего Тагила.
Мы сейчас практикуем на встрече со старшими по домам на базе УК собираем старших по домам, проводим круглые столы, разбираем разные вопросы. К примеру, разбирали ответственность собственников, их полномочий при переходе на спецсчета, — сообщил Павел Ивушкин, начальник управления жилищного и коммунального хозяйства.
По мнению присутствующих, проблема непонимания приводит к тому, что люди отказываются платить.
«Я не буду платить, потому что ничего не делают». Но если вы не платите, вам ничего делать и не будут. Поэтому ситуации в домах плачевные, — уверен депутат Сергей Бурлай.
Павел Ивушкин сообщил, что информация о предстоящих круглых столах будет анонсироваться на сайте администрации Нижнего Тагила и в социальных сетях управления ЖКХ.