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Круглые столы по взаимодействию жильцов с УК будут проходить в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле организуют круглые столы по взаимодействию жильцов с УК

Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила будет проводить встречи представителей многоквартирных домов, а также представителей управляющих компаний. Такие круглые столы призваны разъяснить жильцам домов их права, а также обязанности УК.

Жильцы многоквартирных домов не понимают, за что платят по квитанциям ,уверены депутаты Нижнего Тагила. Кроме того, они не понимают степень ответственности и обязанности компаний, которым доверено управлять домом. Эту проблему обсуждали представители мэрии и депутаты Нижнего Тагила на комиссии в городской думе по ЖКХ 6 декабря.

Проблема в том, что нет понимания, что они отдали свои полномочия УК и она должна выполнять свои функции, свои обязанности. Нужно собирать УК, доводить инфу до жильцов, чтобы они понимали, за что они платят, спрашивали это с УК, — начал тему депутат Сергей Бурлай.

В мэрии заявили, что ранее они уже озаботились этой проблемой, и даже проводили первые круглые столы со старшими по домам и представителями управляющих компаний Нижнего Тагила. 

Мы сейчас практикуем на встрече со старшими по домам на базе УК собираем старших по домам, проводим круглые столы, разбираем разные вопросы. К примеру, разбирали ответственность собственников, их полномочий при переходе на спецсчета, — сообщил Павел Ивушкин, начальник управления жилищного и коммунального хозяйства.

По мнению присутствующих, проблема непонимания приводит к тому, что люди отказываются платить. 

«Я не буду платить, потому что ничего не делают». Но если вы не платите, вам ничего делать и не будут. Поэтому ситуации в домах плачевные, — уверен депутат Сергей Бурлай.

Павел Ивушкин сообщил, что информация о предстоящих круглых столах будет анонсироваться на сайте администрации Нижнего Тагила и в социальных сетях управления ЖКХ.

#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Администрация Нижнего Тагила#УК#Управляющие компании#Круглый стол
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