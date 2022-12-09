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Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»

Сегодня, 07:55
Фото: Департамент информационной политики

Военком Нижнего Тагила попал под пристальное внимание руководства

О большом количестве жалоб на военкомат Нижнего Тагила рассказал в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, люди обращались и к губернатору, и на «горячую линию».
Очень много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. После наших обращений и граждан на «горячую линию» мы с этим вопросом разобрались. Я надеюсь, что новый военком, который пришел к нам в регион работать недавно, вразумит и тагильского военкома. Я не сомневаюсь в этом, — высказался Евгений Куйвашев.

По его словам, работа на данный момент уже налажена. В частности, был составлен список людей, которых вернули домой. У них была бронь от частичной мобилизации. Однако по разным причинам она была либо не предъявлена, либо не принята военкомом.

Напомним, ранее в бездействии и формализме военкома Нижнего Тагила Александра Вострилова обвинил депутат Госдумы Максим Иванов. К нему обратились родные мобилизованных из Нижнего Тагила. У одного из мужчин есть бронь, а второй воспитывает троих детей. Прокуратурами был подтвержден факт нарушения, однако никаких действий военком не предпринял для возвращения мужчин, заявляли родственники.

Иванов о военкоме Нижнего Тагила: «На своем ли месте этот товарищ?»
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О факте объявления частичной мобилизации Александр Вострилов узнал не во время выступления Владимира Путина, а только после звонка TagilCity.ru с просьбой о комментарии.

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