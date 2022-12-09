Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»

Очень много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. После наших обращений и граждан на «горячую линию» мы с этим вопросом разобрались. Я надеюсь, что новый военком, который пришел к нам в регион работать недавно, вразумит и тагильского военкома. Я не сомневаюсь в этом, — высказался Евгений Куйвашев.
По его словам, работа на данный момент уже налажена. В частности, был составлен список людей, которых вернули домой. У них была бронь от частичной мобилизации. Однако по разным причинам она была либо не предъявлена, либо не принята военкомом.
Напомним, ранее в бездействии и формализме военкома Нижнего Тагила Александра Вострилова обвинил депутат Госдумы Максим Иванов. К нему обратились родные мобилизованных из Нижнего Тагила. У одного из мужчин есть бронь, а второй воспитывает троих детей. Прокуратурами был подтвержден факт нарушения, однако никаких действий военком не предпринял для возвращения мужчин, заявляли родственники.
О факте объявления частичной мобилизации Александр Вострилов узнал не во время выступления Владимира Путина, а только после звонка TagilCity.ru с просьбой о комментарии.