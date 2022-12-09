Куйвашев: «Семьи мобилизованных свердловчан получают необходимую помощь»

Губернатор отметил, что там работают профессионалы, которые прошли специальное обучение. Кроме того, они могут проконсультировать и по другим, житейским вопросам. Помощь семьям мобилизованных также оказывают и волонтерские центры «Мы вместе», которые организованы во многих муниципалитетах Свердловской области.