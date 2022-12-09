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Куйвашев: «Семьи мобилизованных свердловчан получают необходимую помощь»

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
О помощи и выплатах семьям военнослужащих, мобилизованных на СВО из Свердловской области, рассказал во время прямого эфира губернатор региона Евгений Куйвашев.

Некоторые свердловчане обратились к губернатору с просьбой разъяснить порядок получения выплат мобилизованным гражданам. Евгений Куйвашев пояснил, что по всем интересующим вопросам нужно обращаться на горячую линию, которая организована при омбудсмене Татьяне Мерзляковой.

Губернатор отметил, что там работают профессионалы, которые прошли специальное обучение. Кроме того, они могут проконсультировать и по другим, житейским вопросам. Помощь семьям мобилизованных также оказывают и волонтерские центры «Мы вместе», которые организованы во многих муниципалитетах Свердловской области.

Что касается выплат, то в регионе был принят закон. На каждую семью мобилизованного и на каждого ребенка полагается по 20 тысяч рублей, — разъяснил Евгений Куйвашев.

Также губернатор рассказал, что для детей таких военнослужащих организовано бесплатное питание в детских садах, школах и колледжах. Кроме того, семьи могут получить компенсацию на покупку одежды и другие льготы.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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