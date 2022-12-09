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«Ласточки» будут ездить до самого севера Свердловской области

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил уверенность, что в следующем году «Ласточки» будут ездить до самого севера региона.

На сегодняшний день «Ласточки» из Екатеринбурга ходят до Нижнего Тагила, Качканара, а также Красноуфимска. Запуск в сторону Нижнего Тагила осложнялся тем, что часть пути находится на постоянном токе, а часть — на переменном. Сейчас появились вагоны, которые работают на автоматическом переключении. Теперь до Касноуфимска можно доехать чуть более, чем за 2,5 часа.

Сейчас проводятся пробные запуски «Ласточек» на север области. В Серов она ездит по выходным дням. Мы договорились с руководителем СвЖД Иваном Колесниковым, что экспресс будет запущен на постоянной основе. Также определяемся с конечной точкой в этом направлении. Это будут либо Бокситы, либо Карпинск, либо Волчанск, — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямого эфира.

Он пояснил, что «Ласточки» могут ездить только по путям, уложенным на железобетонные шпалы. Поэтому в северном направлении необходимо их переложить в некоторых местах.

Руководство РЖД идет на встречу в этом вопросе. У меня есть полная уверенность что уже в следующем году «Ласточки» будут ездить до самого севера Свердловской области, — отметил губернатор.
Состоялся запуск «Ласточки» из Нижнего Тагила в Качканар
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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Ласточка#Поезд#Железная дорога
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