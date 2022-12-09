«Ласточки» будут ездить до самого севера Свердловской области

На сегодняшний день «Ласточки» из Екатеринбурга ходят до Нижнего Тагила, Качканара, а также Красноуфимска. Запуск в сторону Нижнего Тагила осложнялся тем, что часть пути находится на постоянном токе, а часть — на переменном. Сейчас появились вагоны, которые работают на автоматическом переключении. Теперь до Касноуфимска можно доехать чуть более, чем за 2,5 часа.