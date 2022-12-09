Международные старты в Нижнем Тагиле предварительно перенесены на март

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России не сумела согласовать проведение международного турнира в минспорта России. Вместе с тем, не исключается, что соревнования все-таки будут проведены в этом сезоне позднее, — сообщил редакции TagilCity.ru источник в оргкомитете соревнований.
Тем временем, комплекс трамплинов «Аист» уже активно участвует в организации других соревнований. 26–27 ноября он принял первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, а 3–4 декабря — Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Каменный цветок».