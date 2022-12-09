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Международные старты в Нижнем Тагиле предварительно перенесены на март

Сегодня, 10:23
Фото: TagilCity.ru

Международные соревнования в Нижнем Тагиле пройдут в марте

Осенью 2022 года Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья анонсировала проведение международных соревнований в Нижнем Тагиле под названием «Кубок медной горы» в период со 2 по 4 декабря. Почему старты были отменены — выяснил TagilCity.ru.
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России не сумела согласовать проведение международного турнира в минспорта России. Вместе с тем, не исключается, что соревнования все-таки будут проведены в этом сезоне позднее, — сообщил редакции TagilCity.ru источник в оргкомитете соревнований.

Тем временем, комплекс трамплинов «Аист» уже активно участвует в организации других соревнований. 26–27 ноября он принял первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, а 3–4 декабря — Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Каменный цветок».

#Юлия Степанова#Спорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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