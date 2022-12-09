Мобилизовать участников перестрелки на ВИЗе в Екатеринбурге предложил депутат ЗакСО

Он заявил, что если требуются списки, то готов их пофамильно представить, когда будут установлены личности. Смирнов считает, что в армии мужчин не только смогут, но и подготовят.
Напомним, утром 7 декабря в Екатеринбурге случилась массовая перестрелка в районе ВИЗ. Более десятка человек на улице Татищева вступили в вооруженный конфликт на тротуаре около жилого дома. Конфликт произошел из-за киосков. Стороны не поделили место для торговой точки.
В перестрелке пострадали два человека. Остальные сбежали, бросив автомобили и документы. Одного из участников задержали, второй находится в больнице. Остальных на данный момент разыскивают.