TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мобилизовать участников перестрелки на ВИЗе в Екатеринбурге предложил депутат ЗакСО

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI
Мобилизовать участников перестрелки, которая случилась на ВИЗе в Екатеринбурге, предложил депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. По его мнению, виновным самое место в армии.

Он заявил, что если требуются списки, то готов их пофамильно представить, когда будут установлены личности. Смирнов считает, что в армии мужчин не только смогут, но и подготовят.

Напомним, утром 7 декабря в Екатеринбурге случилась массовая перестрелка в районе ВИЗ. Более десятка человек на улице Татищева вступили в вооруженный конфликт на тротуаре около жилого дома. Конфликт произошел из-за киосков. Стороны не поделили место для торговой точки.

В перестрелке пострадали два человека. Остальные сбежали, бросив автомобили и документы. Одного из участников задержали, второй находится в больнице. Остальных на данный момент разыскивают.

Участник массовой перестрелки в Екатеринбурге сбежал от правоохранителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Владельцы киосков устроили перестрелку на ВИЗе в ЕкатеринбургеБойцы наркодилера устроили ночью в Екатеринбурге перестрелкуДорожную перестрелку с ранеными устроили неизвестные в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Перестрелка#Депутат#Мобилизация
Подпишитесь
На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
Сегодня, 07:38
Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
Сегодня, 07:55
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
Вчера, 09:24
Губернатор Свердловской области поблагодарил Нижний Тагил за праздник на 300-летие
Сегодня, 07:46
«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
Вчера, 09:41
Двоих жителей Нижнего Тагила внесли во всероссийский реестр террористов
Сегодня, 03:20