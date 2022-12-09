На массовый сбой в работе ВКонтакте пожаловались жители Нижнего Тагила

Люди рассказывают, что проблемы наблюдаются как с компьютерной, так и с мобильной версией соцсети. «Тормозит жутко», «Даже уведомления не шлет», «Не загружается» — эти и другие сообщения поступают от жителей Нижнего Тагила, Свердловской области и других регионов. География сбоев уже охватила Россию.
Он вообще не работает… Не только сообщения. Ничего не грузит, — жалуется тагильчанка Дарья Т.
Напомним, что свердловчане всегда могут получать оперативные новости о жизни Урала и Нижнего Тагила из telegram-канала редакции TagilCity.ru.