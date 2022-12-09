На массовый сбой в работе ВКонтакте пожаловались жители Нижнего Тагила

Люди рассказывают, что проблемы наблюдаются как с компьютерной, так и с мобильной версией соцсети. «Тормозит жутко», «Даже уведомления не шлет», «Не загружается» — эти и другие сообщения поступают от жителей Нижнего Тагила, Свердловской области и других регионов. География сбоев уже охватила Россию.