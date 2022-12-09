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На массовый сбой в работе ВКонтакте пожаловались жители Нижнего Тагила

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
У социальной сети ВКонтакте случился массовый сбой: пользователи не могут отправить и принять сообщения, открыть нужные чаты, перейти в сообщества. На проблемы в работе онлайн-платформы пожаловались жители Нижнего Тагила сегодня, 9 декабря.
У 76% пользователей не работает ВКонтакте
Фото: скриншот: Детектор сбоев

Люди рассказывают, что проблемы наблюдаются как с компьютерной, так и с мобильной версией соцсети. «Тормозит жутко», «Даже уведомления не шлет», «Не загружается» — эти и другие сообщения поступают от жителей Нижнего Тагила, Свердловской области и других регионов. География сбоев уже охватила Россию.

ВКонтакте не работает во многих регионах России
Фото: скриншот: Детектор сбоев
Он вообще не работает… Не только сообщения. Ничего не грузит, — жалуется тагильчанка Дарья Т.

Напомним, что свердловчане всегда могут получать оперативные новости о жизни Урала и Нижнего Тагила из telegram-канала редакции TagilCity.ru.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Социальная сеть#Сбой#Вконтакте
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