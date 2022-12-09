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На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей

Сегодня, 07:38
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
На реконструкцию плотины, расположенную на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле, выделен один миллиард рублей. Данная сумма предварительная. Точная стоимость проекта пока неизвестна.
Прежде чем говорить о плотине, нужно было подготовить альтернативный проезд. Я имею ввиду мост через пруд. Это нужно, чтобы и экстренные службы, и жители были обеспечены передвижением. Мост мы сдали как раз в День города. Сегодня мы договорились о том, что уже со следующего года 2023–2024 года мы приступим к реконструкции плотины. Она реконструировалась ранее, но она уже почти ровесница Нижнего Тагила и мы понимаем, что ее уже нужно строить, — заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии.

По словам губернатора, плотину также планируется сделать частью туристического кластера. После восстановления плотины планируется реконструировать и объекты показа. В частности, это Демидовский завод и здание заводоуправления.

Я уверен, мы сможем воплотить данную мечту тагильчан и превратить Демидовский завод в объект показа любителям индустриального туризма. Тагилу есть чем блеснуть, — сказал Евгений Куйвашев.

Соответствующие поручения уже даны, отметил Евгений Куйвашев. работы планируется начать в следующем году. на данный момент проводятся проектные работы. Губернатор добавил, что уже почти готова документация о реконструкции заводоуправления.

Мы планируем там сделать один из самых лучших для нашего региона музеев. В запасниках экспонатов в краеведческом музее очень много, они будут выставлены там. И, конечно же, мы хотим чтобы вся эта рекреационно-туристическая зона заиграла другими красками. Поэтому плотина — это лишь часть того, что мы задумали, — завершил свой ответ на вопрос Евгений Куйвашев.
Эскиз реконструкции плотины на улице Челюскинцев показали жителям Нижнего Тагила
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#Ирина Кирилова#Город#Эксклюзив#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Плотина#Челюскинцев#Реконструкция#Демидовы
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