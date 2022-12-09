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На реконструкцию участка ЕКАД выделено 19 млрд рублей

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Почти в 19 миллиардов рублей обойдется реконструкция участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта. Участок протяженностью 14 км планируется начать ремонтировать в 2025 году.

Согласно документации на сайте госзакупок, заявки принимаются до 27 декабря 2022 года. Средства будут выделены из регионального бюджета в рамках программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года».

Проектом предполагается расширение дороги до шести полос. Также планируется установить освещение. Всего подрядчик должен будет обновить шесть путепроводов и три развязки. Кроме того, необходима установка 2,8 километра шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб.

Подготовку к строительству подрядчик должен начать уже 10 февраля 2023 года, а полностью закончить работы к концу ноября 2027 года.

Ранее в Екатеринбурге уже замкнули кольцевую дорогу. Торжественное открытие состоялось 8 сентября 2022 года. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Вместе с ЕКАДом был открыт первый участок трассы М-12, которая свяжет между собой Казань и Москву, а также часть дороги Екатеринбург — Челябинск.

Правительство Свердловской области выделит на дороги региона 26,6 млрд рублей
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#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дорога#ЕКАД#Строительство#Ремонт#Ирина Кирилова
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