На реконструкцию участка ЕКАД выделено 19 млрд рублей

Ранее в Екатеринбурге уже замкнули кольцевую дорогу. Торжественное открытие состоялось 8 сентября 2022 года. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Вместе с ЕКАДом был открыт первый участок трассы М-12, которая свяжет между собой Казань и Москву, а также часть дороги Екатеринбург — Челябинск.