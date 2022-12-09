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Названа причина невыдачи мобилизованным в Елани зимних берцев

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Стало известно, почему мобилизованным, проходящим подготовку в Елани, не выдали теплые ботинки.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Елань уже поступила партия зимней обуви. Ее хватит на всех, но пока она лежит на складе, пишет ЕАН.

Обувь мужчинам обещают выдать за два дня до отправки в зону СВО. Ранее обувь им не выдадут в связи с опасением, что солдаты смогут ее продать или пропить.

Осенью всем мобилизованным выдали охотничьи сапоги. После этого было замечено, что часть мобилизованных отправляет их почтой домой, а другая - продает или меняет на водку, - добавил Максим Иванов.

Ранее парламентарий высказал предложение о восстановлении в Елани гауптвахту, куда бы отправляли под арест мобилизованных, в чем-либо провинившихся. Туда могли бы отправлять, в том числе, выпивающих солдат.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Елань#Военные#Обувь
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