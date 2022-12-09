Названа причина невыдачи мобилизованным в Елани зимних берцев

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Елань уже поступила партия зимней обуви. Ее хватит на всех, но пока она лежит на складе, пишет ЕАН.
Обувь мужчинам обещают выдать за два дня до отправки в зону СВО. Ранее обувь им не выдадут в связи с опасением, что солдаты смогут ее продать или пропить.
Осенью всем мобилизованным выдали охотничьи сапоги. После этого было замечено, что часть мобилизованных отправляет их почтой домой, а другая - продает или меняет на водку, - добавил Максим Иванов.
Ранее парламентарий высказал предложение о восстановлении в Елани гауптвахту, куда бы отправляли под арест мобилизованных, в чем-либо провинившихся. Туда могли бы отправлять, в том числе, выпивающих солдат.