Неизвестный в маске и перчатках ограбил киоск микрозаймов в Екатеринбурге

В полицию о нападении сообщила девушка-менеджер. Она рассказала, что мужчина угрожал ей ножом, а когда забрал деньги, тос разу же скрылся, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Полицейские вычислили и задержали предполагаемого преступника 7 декабря. Им оказался 31-летний житель поселка Буланаш Артемовского района. Мужчина является одним из сотрудников ЧОПа. Он признался, что на преступление решился из-за сложностей с деньгами. Похищенные средства он потратил на собственные нужды.
На данный момент в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Полиция также устанавливает причастность задержанного к другим подобным преступлениям. Правоохранители просят граждан, которые, вероятно, пострадали от действий мужчины, обращаться по телефонам +7 (343-35) 6-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).