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Неизвестный в маске и перчатках ограбил киоск микрозаймов в Екатеринбурге

Сегодня, 06:29
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Неизвестный, надев маску и перчатки, ограбил павильон, где выдаются микрозаймы. Инцидент произошел 3 декабря вечером на улице Амундсена в Екатеринбурге. Грабителю удалось забрать около 15 тысяч рублей.

В полицию о нападении сообщила девушка-менеджер. Она рассказала, что мужчина угрожал ей ножом, а когда забрал деньги, тос разу же скрылся, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские вычислили и задержали предполагаемого преступника 7 декабря. Им оказался 31-летний житель поселка Буланаш Артемовского района. Мужчина является одним из сотрудников ЧОПа. Он признался, что на преступление решился из-за сложностей с деньгами. Похищенные средства он потратил на собственные нужды.

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На данный момент в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Полиция также устанавливает причастность задержанного к другим подобным преступлениям. Правоохранители просят граждан, которые, вероятно, пострадали от действий мужчины, обращаться по телефонам +7 (343-35) 6-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Задержание#Подозреваемый#Ограбление#Нападение
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