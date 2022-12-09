Нижний Тагил вошел в ТОП-5 самых разговорчивых городов Среднего Урала

Также стали известны самые качающие трафик города региона. В среднем свердловчане расходуют около 18 Гб, а кашинцы в этом году ежемесячно тратят около 42 Гб связи. Этого объема хватит, чтобы общаться по видеосвязи целую неделю. На втором месте оказалось Новокосулино (34 Гб), третьем — Красноуфимск (26 Гб).