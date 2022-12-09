Нижний Тагил вошел в ТОП-5 самых разговорчивых городов Среднего Урала

Первое место рейтинга самых общительных городов занимает Талица, где на общение по телефону жители ежемесячно тратят в среднем восемь часов. На второй строчке оказался поселок Новокосулино (465 минут), на третьем — Кашино. Нижний Тагил занял пятое место рейтинга — местные горожане проводят у телефона в среднем 6,5 часов в месяц.
Свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие — охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс, — прокомментировала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
Также стали известны самые качающие трафик города региона. В среднем свердловчане расходуют около 18 Гб, а кашинцы в этом году ежемесячно тратят около 42 Гб связи. Этого объема хватит, чтобы общаться по видеосвязи целую неделю. На втором месте оказалось Новокосулино (34 Гб), третьем — Красноуфимск (26 Гб).