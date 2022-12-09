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Нижний Тагил вошел в ТОП-5 самых разговорчивых городов Среднего Урала

Сегодня, 09:52
Фото: пресс-служба МегаФона
Нижний Тагил занял пятую строчку рейтинга самых общительных городов. Топ составил мобильный оператор, подсчитав число минут, которые тратят свердловчане на разговоры.

Первое место рейтинга самых общительных городов занимает Талица, где на общение по телефону жители ежемесячно тратят в среднем восемь часов. На второй строчке оказался поселок Новокосулино (465 минут), на третьем — Кашино. Нижний Тагил занял пятое место рейтинга — местные горожане проводят у телефона в среднем 6,5 часов в месяц.

Свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие — охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс, — прокомментировала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.

Также стали известны самые качающие трафик города региона. В среднем свердловчане расходуют около 18 Гб, а кашинцы в этом году ежемесячно тратят около 42 Гб связи. Этого объема хватит, чтобы общаться по видеосвязи целую неделю. На втором месте оказалось Новокосулино (34 Гб), третьем — Красноуфимск (26 Гб).

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Нижний Тагил#Трафик#Мегафон#Абонент#Общество
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